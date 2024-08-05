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Haberler Galeri Beşiktaş ve Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi rakibi kim oldu? Beşiktaş ve Trabzonspor Avrupa Ligi play off rakipleri
Giriş Tarihi: 05.08.2024 14:47 Güncelleme Tarihi: 05.08.2024 14:47

Beşiktaş ve Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi rakibi kim oldu? Beşiktaş ve Trabzonspor Avrupa Ligi play off rakipleri

UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek olan temsilcilerimiz Beşiktaş ve Trabzonspor'un play-off turundaki rakipleri belli oldu. UEFA Avrupa Ligi'nde play-off eşleşmeleri İsviçre'nin Nyon kentinde düzenlenen kura çekimi ile belirlendi. Play-off maçları 22 ve 29 Ağustos tarihlerinde oynanacak. Peki Beşiktaş ve Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi rakibi kim oldu? İşte, Beşiktaş ve Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi muhtemel rakipleri ve kura çekimine ilişkin ayrıntılar…

Beşiktaş ve Trabzonspor’un UEFA Avrupa Ligi rakibi kim oldu? Beşiktaş ve Trabzonspor Avrupa Ligi play off rakipleri

UEFA Avrupa Ligi'nde playoff turu eşleşmelerinin kura çekimi İsviçre'de yapıldı. UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek olan temsilcilerimiz Beşiktaş ve Trabzonspor'un play-off turundaki rakipleri belli oldu. Peki Beşiktaş ve Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi rakibi kim oldu? İşte detaylar...

Beşiktaş ve Trabzonspor’un UEFA Avrupa Ligi rakibi kim oldu? Beşiktaş ve Trabzonspor Avrupa Ligi play off rakipleri

TRABZONSPOR'UN RAKİBİ KİM OLDU?

Trabzonspor, Rapid Wien'i elemesi halinde Avrupa Ligi play-off turunda Braga-Servette eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Bordo mavililer ilk maçı deplasmanda oynayacak.

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Beşiktaş ve Trabzonspor’un UEFA Avrupa Ligi rakibi kim oldu? Beşiktaş ve Trabzonspor Avrupa Ligi play off rakipleri

BEŞİKTAŞ'IN RAKİBİ KİM OLDU?

Beşiktaş, Avrupa Ligi play-off turunda Partizan-Lugano eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Siyah beyazlılar ilk maçı deplasmanda oynayacak.

Beşiktaş ve Trabzonspor’un UEFA Avrupa Ligi rakibi kim oldu? Beşiktaş ve Trabzonspor Avrupa Ligi play off rakipleri

AVRUPA LİGİ'NDE BU SEZON YENİ FORMAT

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda yeni formata göre takım sayısı 32'den 36'ya yükseltilerek geleneksel grup aşamasından lig sistemine geçildi.

Takımlar, mevcut sistemdeki 3 rakiple oynanan 6 grup karşılaşması yerine 8 farklı ekibe karşı 4'ü evinde, 4'ü deplasmanda olmak üzere en az 8 lig maçı yapacak.

Ligi ilk 8'de bitiren takımlar, doğrudan son 16 turuna yükselecek. Ligi 9 ile 24. sıralarda tamamlayan ekipler, son 16 turu için iki ayaklı play-off müsabakaları oynayacak.

Beşiktaş ve Trabzonspor’un UEFA Avrupa Ligi rakibi kim oldu? Beşiktaş ve Trabzonspor Avrupa Ligi play off rakipleri

BEŞİKTAŞ'IN MUHTEMEL RAKİPLERİ KİMLER?

LASK
Anderlecht
Panathinaikos - Ajax
Braga - Servette
Panevezys - Maccabi Tel Aviv
Molde / Silkeborg - Cercle Brugge / Kilmarnock
Kryvbas KR - Viktoria Plzen
Partizan - Lugano
Karabağ - Ludogorets eşleşmesinin kaybedeni
Midtjylland - Ferencvaros eşleşmesinin kaybedeni
Malmö - PAOK eşleşmesinin kaybedeni
Slovan Bratislava - APOEL eşleşmesinin kaybedeni

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