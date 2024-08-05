Giriş Tarihi: 05.08.2024 14:47
Güncelleme Tarihi: 05.08.2024
14:47
Beşiktaş ve Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi rakibi kim oldu? Beşiktaş ve Trabzonspor Avrupa Ligi play off rakipleri
UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek olan temsilcilerimiz Beşiktaş ve Trabzonspor'un play-off turundaki rakipleri belli oldu. UEFA Avrupa Ligi'nde play-off eşleşmeleri İsviçre'nin Nyon kentinde düzenlenen kura çekimi ile belirlendi. Play-off maçları 22 ve 29 Ağustos tarihlerinde oynanacak. Peki Beşiktaş ve Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi rakibi kim oldu? İşte, Beşiktaş ve Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi muhtemel rakipleri ve kura çekimine ilişkin ayrıntılar…