Giriş Tarihi: 11.05.2025 07:28
Güncelleme Tarihi: 11.05.2025
07:28
Beşiktaş yeni sezonun ilk transferini yapıyor! Genç yıldız 'evet' dedi...
Trendyol Süper Lig'in 34.haftasında Fenerbahçe'yi deplasmanda 1-0 mağlup eden Beşiktaş, Avrupa hedefi için önemli bir adım attı. Ole Gunnar Solskjaer önderliğinde önümüzdeki sezonun kadrosunu oluşturmak için kolları sıvayan siyah-beyazlılar, yıldız isimlerin yanı sıra potansiyelli genç oyunculara da yöneldi. Siyah-beyazlıların Scouting Direktörü Eduard Graf, ilk görüşmeyi gerçekleştirdiği genç isimden olumlu yanıt aldı. İşte haberin detayları…