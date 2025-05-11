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Haberler Galeri Beşiktaş yeni sezonun ilk transferini yapıyor! Genç yıldız 'evet' dedi...
Giriş Tarihi: 11.05.2025 07:28 Güncelleme Tarihi: 11.05.2025 07:28

Beşiktaş yeni sezonun ilk transferini yapıyor! Genç yıldız 'evet' dedi...

Trendyol Süper Lig'in 34.haftasında Fenerbahçe'yi deplasmanda 1-0 mağlup eden Beşiktaş, Avrupa hedefi için önemli bir adım attı. Ole Gunnar Solskjaer önderliğinde önümüzdeki sezonun kadrosunu oluşturmak için kolları sıvayan siyah-beyazlılar, yıldız isimlerin yanı sıra potansiyelli genç oyunculara da yöneldi. Siyah-beyazlıların Scouting Direktörü Eduard Graf, ilk görüşmeyi gerçekleştirdiği genç isimden olumlu yanıt aldı. İşte haberin detayları…

Ogün ŞAHİNOĞLU
Beşiktaş yeni sezonun ilk transferini yapıyor! Genç yıldız ’evet’ dedi...

Süper Lig'i 3.sırada bitirerek Avrupa hedefini gerçekleştirmek isteyen Beşiktaş, kötü geçen sezonun ardından transfer çalışmalarına hız verdi.

Beşiktaş yeni sezonun ilk transferini yapıyor! Genç yıldız ’evet’ dedi...

Siyah-beyazlılar, önümüzdeki sezon ligde iddialı olabilecek bir kadro kurarak zirveye oynamayı hedefliyor.

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Beşiktaş yeni sezonun ilk transferini yapıyor! Genç yıldız ’evet’ dedi...

Kartal, kadrosuna kaliteli isimleri katmak isterken, bir yandan da genç oyuncular için çalışmalarını sürdürüyor.

Beşiktaş yeni sezonun ilk transferini yapıyor! Genç yıldız ’evet’ dedi...

Bu doğrultuda Beşiktaş, Slovak ekibi Dunajska Streda formasını giyen Mahmudu Bajo'nun transferi için harekete geçti.

Beşiktaş yeni sezonun ilk transferini yapıyor! Genç yıldız ’evet’ dedi...

GRAF'TAN OLUMLU RAPOR

Beşiktaş Scout Şefi Eduard Graf, Mahmudu Bajo için teknik heyet ve yönetime olumlu yönde rapor verdi.