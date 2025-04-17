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Haberler Galeri Beşiktaş yeniden masada! Serdal Adalı transfer için tüm şartları zorlayacak…
Giriş Tarihi: 17.04.2025 11:40 Güncelleme Tarihi: 17.04.2025 11:45

Beşiktaş yeniden masada! Serdal Adalı transfer için tüm şartları zorlayacak…

Trendyol Süper Lig'de bu sezon istediği sonuçları alamayan ve zirvenin uzağında kalan Beşiktaş, Türkiye Kupası'na da çeyrek finalde veda etmişti. Gelecek sezonun transfer çalışmalarına şimdiden başlayan siyah-beyazlı yönetim, sezon başında ikna edemediği isim için yeniden devreye girdi. Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, transfer için bizzat devreye girecek. İşte haberin detayları…

Ogün ŞAHİNOĞLU
Beşiktaş yeniden masada! Serdal Adalı transfer için tüm şartları zorlayacak…

Trendyol Süper Lig'de son olarak Başakşehir'e 2-0 mağlup olan Beşiktaş, 32. Haftada Göztepe deplasmanında galibiyet arayacak.

Beşiktaş yeniden masada! Serdal Adalı transfer için tüm şartları zorlayacak…

Bu sezon istediği sonuçları alamayan ve zirvenin uzağında kalan Kartal, Türkiye Kupası'na da çeyrek finalde veda etmişti.

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Beşiktaş yeniden masada! Serdal Adalı transfer için tüm şartları zorlayacak…

Önünde sadece üçüncülük hedefi kalan Beşiktaş'ta gelecek sezonun transfer çalışmaları da şimdiden başladı.

Beşiktaş yeniden masada! Serdal Adalı transfer için tüm şartları zorlayacak…

YENİDEN BERG

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, geçtiğimiz ocak ayında scout ekibinin tavsiyesi ve Solskjaer'in oluruyla Bodo/Glimt kaptanı Patrick Berg için 10 gün boyunca uğraş vermiş ancak kulübünü ikna edememişti.

Beşiktaş yeniden masada! Serdal Adalı transfer için tüm şartları zorlayacak…

Oyuncudan vazgeçmeyen siyah-beyazlılar, Norveçli ön liberoyu kadrosuna katabilmek için bir kez daha düğmeye basıyor.