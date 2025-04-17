Giriş Tarihi: 17.04.2025 11:40
Güncelleme Tarihi: 17.04.2025
11:45
Beşiktaş yeniden masada! Serdal Adalı transfer için tüm şartları zorlayacak…
Trendyol Süper Lig'de bu sezon istediği sonuçları alamayan ve zirvenin uzağında kalan Beşiktaş, Türkiye Kupası'na da çeyrek finalde veda etmişti. Gelecek sezonun transfer çalışmalarına şimdiden başlayan siyah-beyazlı yönetim, sezon başında ikna edemediği isim için yeniden devreye girdi. Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, transfer için bizzat devreye girecek. İşte haberin detayları…