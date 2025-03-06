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Haberler Galeri Beşiktaş ZTK eşleşmesi ile gündemde! Ziraat Türkiye Kupası kura çekimi ile Beşiktaş'ın çeyrek final rakibi kim olacak?
Giriş Tarihi: 06.03.2025 09:38 Güncelleme Tarihi: 06.03.2025 09:38

Beşiktaş ZTK eşleşmesi ile gündemde! Ziraat Türkiye Kupası kura çekimi ile Beşiktaş'ın çeyrek final rakibi kim olacak?

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final kura çekimi 6 Mart bugün gerçekleşiyor. Grup aşamasında ilk 2 sırada yer alarak çeyrek finale yükselen takımlar arasında Beşiktaş da var. Beşiktaş ZTK rakibi için kura çekilişine odaklandı. Siyah beyazlılar teknik adam Ole Gunnar Solskjaer'ın gelişiyle ivme kazandı. Geçtiğimiz yılın şampiyonu ligde yeniden iddialı. Peki; Beşiktaş'ın rakibi kim oldu, eşleşmeler belli oldu mu?

Beşiktaş ZTK eşleşmesi ile gündemde! Ziraat Türkiye Kupası kura çekimi ile Beşiktaş’ın çeyrek final rakibi kim olacak?

Beşiktaş'ın rakibi ZTK çeyrek final maçları öncesinde belirleniyor. Grup aşamasından bir üst tura yükselen takımlar eşleşmelerini Ziraat Türkiye Kupası kura çekimi ile öğreniyor. 8 takımın yer alacağı eşleşmelerde yarı final bileti almaya çalışacaklar arasında son şampiyon siyah beyazlılar da var. Beşiktaş'ın çeyrek final rakibi bekleniyor...

Beşiktaş ZTK eşleşmesi ile gündemde! Ziraat Türkiye Kupası kura çekimi ile Beşiktaş’ın çeyrek final rakibi kim olacak?

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılacak Ziraat Türkiye Kupası kura çekimi 6 Mart Perşembe günü saat 14.30'da gerçekleşecek.

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Beşiktaş ZTK eşleşmesi ile gündemde! Ziraat Türkiye Kupası kura çekimi ile Beşiktaş’ın çeyrek final rakibi kim olacak?

BEŞİKTAŞ'IN RAKİBİ KİM OLACAK?

Grup müsabakalarını lider tamamlayan Trabzonspor, Fenerbahçe, TÜMOSAN Konyaspor ve Beşiktaş, kura çekiminde seri başı olacak. Bu takımlar, grup ikincileri İskenderunspor, Göztepe, Galatasaray ve Sipay Bodrum FK ile eşleşecek.

Beşiktaş ZTK eşleşmesi ile gündemde! Ziraat Türkiye Kupası kura çekimi ile Beşiktaş’ın çeyrek final rakibi kim olacak?

Buna göre Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri arasında İskenderunspor, Göztepe, Galatasaray ve Sipay Bodrum FK var.

Beşiktaş ZTK eşleşmesi ile gündemde! Ziraat Türkiye Kupası kura çekimi ile Beşiktaş’ın çeyrek final rakibi kim olacak?

ZTK ÇEYREK FİNAL MAÇLARI NE ZAMAN?

Çeyrek final maçları, 1-3 Nisan 2025 tarihlerinde oynanacak. Çeyrek final tek maç usulüne göre gerçekleşecek. Tek karşılaşmayı kazanan takım yarı final biletini alacak.