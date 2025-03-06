Beşiktaş ZTK eşleşmesi ile gündemde! Ziraat Türkiye Kupası kura çekimi ile Beşiktaş’ın çeyrek final rakibi kim olacak?

Beşiktaş'ın rakibi ZTK çeyrek final maçları öncesinde belirleniyor. Grup aşamasından bir üst tura yükselen takımlar eşleşmelerini Ziraat Türkiye Kupası kura çekimi ile öğreniyor. 8 takımın yer alacağı eşleşmelerde yarı final bileti almaya çalışacaklar arasında son şampiyon siyah beyazlılar da var. Beşiktaş'ın çeyrek final rakibi bekleniyor...