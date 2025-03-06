Giriş Tarihi: 06.03.2025 09:38
Güncelleme Tarihi: 06.03.2025
09:38
Beşiktaş ZTK eşleşmesi ile gündemde! Ziraat Türkiye Kupası kura çekimi ile Beşiktaş'ın çeyrek final rakibi kim olacak?
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final kura çekimi 6 Mart bugün gerçekleşiyor. Grup aşamasında ilk 2 sırada yer alarak çeyrek finale yükselen takımlar arasında Beşiktaş da var. Beşiktaş ZTK rakibi için kura çekilişine odaklandı. Siyah beyazlılar teknik adam Ole Gunnar Solskjaer'ın gelişiyle ivme kazandı. Geçtiğimiz yılın şampiyonu ligde yeniden iddialı. Peki; Beşiktaş'ın rakibi kim oldu, eşleşmeler belli oldu mu?