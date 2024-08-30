Beşiktaş’ın Avrupa Ligi maçı ne zaman? UEFA Avrupa Ligi’nde Beşiktaş’ın rakipleri belli oldu mu, ne zaman belli olacak?

AVRUPA LİGİ'NDE YENİ FORMAT NASIL UYGULANACAK?

Avrupa Ligi'nde her takım, 4'ü içeride, 4'ü dışarıda olmak üzere 8'er rakiple karşılaşacak. Konferans Ligi'nde ise her ekip, 3'ü içeride, 3'ü dışarıda olmak üzere 6'şar rakiple mücadele edecek. Takımlar, iki turnuvada da 4 torbadan ikişer ekiple eşleşecek.