Giriş Tarihi: 30.08.2024 13:48
Güncelleme Tarihi: 30.08.2024
13:48
Beşiktaş’ın Avrupa Ligi maçı ne zaman? UEFA Avrupa Ligi’nde Beşiktaş’ın rakipleri belli oldu mu, ne zaman belli olacak?
UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Beşiktaş, dün deplasmanda Lugano FC'yi 5-1 gibi farklı bir skorla yenerek adını gruplara yazdırmayı başardı. Şimdi ise Beşiktaş'ın rakiplerine çevrildi. Bugün gerçekleştirilecek olan kura çekimi ile birlikte Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'ndeki rakipleri belli olacak. Peki, Beşiktaş'ın Avrupa Ligi maçı ne zaman? UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş'ın rakipleri belli oldu mu, ne zaman belli olacak? İşte detaylar;