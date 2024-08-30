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Haberler Galeri Beşiktaş’ın Avrupa Ligi maçı ne zaman? UEFA Avrupa Ligi’nde Beşiktaş’ın rakipleri belli oldu mu, ne zaman belli olacak?
Giriş Tarihi: 30.08.2024 13:48 Güncelleme Tarihi: 30.08.2024 13:48

Beşiktaş’ın Avrupa Ligi maçı ne zaman? UEFA Avrupa Ligi’nde Beşiktaş’ın rakipleri belli oldu mu, ne zaman belli olacak?

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Beşiktaş, dün deplasmanda Lugano FC'yi 5-1 gibi farklı bir skorla yenerek adını gruplara yazdırmayı başardı. Şimdi ise Beşiktaş'ın rakiplerine çevrildi. Bugün gerçekleştirilecek olan kura çekimi ile birlikte Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'ndeki rakipleri belli olacak. Peki, Beşiktaş'ın Avrupa Ligi maçı ne zaman? UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş'ın rakipleri belli oldu mu, ne zaman belli olacak? İşte detaylar;

Beşiktaş’ın Avrupa Ligi maçı ne zaman? UEFA Avrupa Ligi’nde Beşiktaş’ın rakipleri belli oldu mu, ne zaman belli olacak?

UEFA Avrupa Ligi kura çekimi bugün saatler 14.00'ı gösterdiğinde gerçekleştirilecek. 3 temsilcimizin mücadele edeceği grup aşamasına Beşiktaş, dördüncü torbadan katılacak. Peki, Beşiktaş'ın Avrupa Ligi maçı ne zaman? UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş'ın rakipleri belli oldu mu, ne zaman belli olacak? İşte detaylar;

Beşiktaş’ın Avrupa Ligi maçı ne zaman? UEFA Avrupa Ligi’nde Beşiktaş’ın rakipleri belli oldu mu, ne zaman belli olacak?

BEŞİKTAŞ AVRUPA LİGİ RAKİPLERİ KİMLER OLDU?

UEFA Avrupa Ligi kura çekimi Monoka'da bulunan Grimaldi Forum'da gerçekleştirilecek. Yeni formatta ilk kez düzenlenecek Avrupa Ligi'nin kura çekimi bugün (30 Ağustos) saat 14:00'da başlayacak.

Kura çekimi henüz başlamadığından Beşiktaş'ın rakipleri belli olmadı. Beşiktaş Avrupa Ligi'nde 4'ü iç saha 4'ü deplasman olmak üzere 8 farklı takımla maç oynayacak.

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Beşiktaş’ın Avrupa Ligi maçı ne zaman? UEFA Avrupa Ligi’nde Beşiktaş’ın rakipleri belli oldu mu, ne zaman belli olacak?

AVRUPA LİGİ'NDE YENİ FORMAT NASIL UYGULANACAK?

Avrupa Ligi'nde her takım, 4'ü içeride, 4'ü dışarıda olmak üzere 8'er rakiple karşılaşacak. Konferans Ligi'nde ise her ekip, 3'ü içeride, 3'ü dışarıda olmak üzere 6'şar rakiple mücadele edecek. Takımlar, iki turnuvada da 4 torbadan ikişer ekiple eşleşecek.

Beşiktaş’ın Avrupa Ligi maçı ne zaman? UEFA Avrupa Ligi’nde Beşiktaş’ın rakipleri belli oldu mu, ne zaman belli olacak?

İki turnuvada da ilk 8'e giren takımlar doğrudan son 16 turuna yükselecek. Liglerde 9-24. sırayı alan ekipler ise play-off turunda karşılaşarak son 16 turu bileti almaya çalışacak. Play-off turundan itibaren çift maçlı eleme sistemine geçilecek.

Beşiktaş’ın Avrupa Ligi maçı ne zaman? UEFA Avrupa Ligi’nde Beşiktaş’ın rakipleri belli oldu mu, ne zaman belli olacak?

İLK MAÇLAR NE ZAMAN?

İlk maçların 25-26 Eylül'de oynanacağı Avrupa Ligi'nin final karşılaşması, 21 Mayıs 2025'te İspanya'nın Bilbao kentindeki San Mames Stadı'nda yapılacak.

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