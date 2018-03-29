Beşiktaş'ın çılgın Talisca planı!

İki sezondur Kartal'da kiralık olarak forma giyen Talisca'nın 21 milyon Euro olan opsiyon ücretini kullanmak isteyen ancak bu parayı bulmak için de kaynak arayan Siyah-Beyazlı yöneticiler, ilk olarak Benfica ile görüşüp opsiyonu kullanacaklarını belirtecek.