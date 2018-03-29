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'ın çılgın Talisca planı!

Beşiktaş Yönetimi, 21 milyon euro olan bonservis bedelini ödemekte zorlandığı Anderson Talisca için çok konuşulacak bir planı hayata geçirmek üzere...

Giriş Tarihi: 29.03.2018 09:27 Güncelleme Tarihi: 29.03.2018 09:31
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'ın çılgın Talisca planı!
Beşiktaş'ın çılgın Talisca planı!

Brezilyalı yıldızı Talisca'nın satın alma opsiyon hakkına sahip olan ancak 21 milyon Euro gibi bir rakamı çıkaramayan Beşiktaş, Çinli bir kulüp ile yapacağı özel protokolle işi bitirecek.

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'ın çılgın Talisca planı!
Beşiktaş'ın çılgın Talisca planı!

Oyuncuyu 40 milyon Euro'ya satacak olan Siyah-Beyazlılar, buradan gelecek paranın 21 milyon Euro'luk kısmını Benfica'ya ödeyip 19 milyon Euro kâra geçmek istiyor! Peki bu nasıl olacak? İşte tüm detaylar:

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'ın çılgın Talisca planı!
Beşiktaş'ın çılgın Talisca planı!

'ta Anderson Talisca'nın bonservisinin alınması için her geçen gün yeni bir formül ortaya çıkıyor.

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'ın çılgın Talisca planı!
Beşiktaş'ın çılgın Talisca planı!

Gazete Habertürk'ten Kartal Yiğit'in haberine göre, Siyah-Beyazlılar'ın Brezilyalı yıldız için yeni planı biraz kafa karıştırıcı olsa da sonunda mutlu son var...

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'ın çılgın Talisca planı!
Beşiktaş'ın çılgın Talisca planı!

İki sezondur Kartal'da kiralık olarak forma giyen Talisca'nın 21 milyon Euro olan opsiyon ücretini kullanmak isteyen ancak bu parayı bulmak için de kaynak arayan Siyah-Beyazlı yöneticiler, ilk olarak Benfica ile görüşüp opsiyonu kullanacaklarını belirtecek.

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'ın çılgın Talisca planı!
Beşiktaş'ın çılgın Talisca planı!

Ancak şu anda 21 milyon Euro'yu ödeme durumu bulunmayan Beşiktaş ikili ilişkilerini kullanıp belki de eşine hiç rastlanmamış bir yol izleyecek.

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'ın çılgın Talisca planı!
Beşiktaş'ın çılgın Talisca planı!

Talisca'nın menajerinden oyuncuyu Çin'e 40 milyon Euro'ya satma garantisi alan , bir kulüple yapacağı özel protokolle Brezilyalı futbolcuyu verecek.

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