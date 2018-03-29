Beşiktaş'ın çılgın Talisca planı!

Beşiktaş Yönetimi, 21 milyon euro olan bonservis bedelini ödemekte zorlandığı Anderson Talisca için çok konuşulacak bir planı hayata geçirmek üzere... Brezilyalı yıldızı Talisca'nın satın alma opsiyon hakkına sahip olan ancak 21 milyon Euro gibi bir rakamı çıkaramayan Beşiktaş, Çinli bir kulüp ile yapacağı özel protokolle işi bitirecek. Oyuncuyu 40 milyon Euro'ya satacak olan Siyah-Beyazlılar, buradan gelecek paranın 21 milyon Euro'luk kısmını Benfica'ya ödeyip 19 milyon Euro kâra geçmek istiyor! Peki bu nasıl olacak? İşte tüm detaylar: Beşiktaş'ta Anderson Talisca'nın bonservisinin alınması için her geçen gün yeni bir formül ortaya çıkıyor. Gazete Habertürk'ten Kartal Yiğit'in haberine göre, Siyah-Beyazlılar'ın Brezilyalı yıldız için yeni planı biraz kafa karıştırıcı olsa da sonunda mutlu son var... İki sezondur Kartal'da kiralık olarak forma giyen Talisca'nın 21 milyon Euro olan opsiyon ücretini kullanmak isteyen ancak bu parayı bulmak için de kaynak arayan Siyah-Beyazlı yöneticiler, ilk olarak Benfica ile görüşüp opsiyonu kullanacaklarını belirtecek. Ancak şu anda 21 milyon Euro'yu ödeme durumu bulunmayan Beşiktaş ikili ilişkilerini kullanıp belki de eşine hiç rastlanmamış bir yol izleyecek. Talisca'nın menajerinden oyuncuyu Çin'e 40 milyon Euro'ya satma garantisi alan Beşiktaş, bir kulüple yapacağı özel protokolle Brezilyalı futbolcuyu verecek.