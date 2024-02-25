Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri VE Semih Kılıçsoy Avrupa'ya gidiyor! Beşiktaş, rekor bedelle satıyor...
Giriş Tarihi: 25.02.2024 13:41 Güncelleme Tarihi: 25.02.2024 13:50

VE Semih Kılıçsoy Avrupa'ya gidiyor! Beşiktaş, rekor bedelle satıyor...

Trendyol Süper Lig'de bugün İstanbulspor ile karşılaşacak olan Beşiktaş'ta sıcak transfer gelişmeleri yaşanıyor. Bu sezon attığı gollerle dikkatleri üzerine çeken genç golcü Semih Kılıçsoy, Avrupalı devlerin de radarına girdi. Genç oyuncuyu bugün İstanbulspor maçında iki dev takımın izleyeceği ortaya çıktı. Beşiktaş, Semih Kılıçsoy'un bonservis bedelini de belirledi. İşte flaş transfer haberinin detayları...

VE Semih Kılıçsoy Avrupa’ya gidiyor! Beşiktaş, rekor bedelle satıyor...

Trendyol Süper Lig'de çıkışını devam ettirmek isteyen Beşiktaş, bugün İstanbulspor ile karşılaşacak.

VE Semih Kılıçsoy Avrupa’ya gidiyor! Beşiktaş, rekor bedelle satıyor...

Ligde son 3 maçında 2 galibiyet ve 1 beraberlik alan Beşiktaş, bu maçlarda kalesini gole kapatmayı başardı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
VE Semih Kılıçsoy Avrupa’ya gidiyor! Beşiktaş, rekor bedelle satıyor...

YÖNETİMDEN SANTOS'A TAM DESTEK

Beşiktaş yönetimi, eleştirilen hocaları Fernando Santos'a koşulsuz destek verdi. 69 yaşındaki çalıştırıcının arkasında olduklarını söyleyen Siyah-Beyazlı kurmaylar, yeni sezonun kadro planlaması için kolları sıvadı.

VE Semih Kılıçsoy Avrupa’ya gidiyor! Beşiktaş, rekor bedelle satıyor...

Samet Aybaba ile Portekizli teknik adam, transfer listesi hazırlıyor. Yeni sezon için çalışmalarını devam ettiren Beşiktaş'ta ise takımın parlayan yıldızı Semih Kılıçsoy ise şimdiden Avrupalı devlerin radarına girdi.

VE Semih Kılıçsoy Avrupa’ya gidiyor! Beşiktaş, rekor bedelle satıyor...

Siyah-beyazlı takımda bu sezon gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Semih Kılıçsoy ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

SON DAKİKA