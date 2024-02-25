Giriş Tarihi: 25.02.2024 13:41
Güncelleme Tarihi: 25.02.2024
13:50
VE Semih Kılıçsoy Avrupa'ya gidiyor! Beşiktaş, rekor bedelle satıyor...
Trendyol Süper Lig'de bugün İstanbulspor ile karşılaşacak olan Beşiktaş'ta sıcak transfer gelişmeleri yaşanıyor. Bu sezon attığı gollerle dikkatleri üzerine çeken genç golcü Semih Kılıçsoy, Avrupalı devlerin de radarına girdi. Genç oyuncuyu bugün İstanbulspor maçında iki dev takımın izleyeceği ortaya çıktı. Beşiktaş, Semih Kılıçsoy'un bonservis bedelini de belirledi. İşte flaş transfer haberinin detayları...