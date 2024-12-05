Giriş Tarihi: 05.12.2024 11:49
Güncelleme Tarihi: 05.12.2024
12:18
Beşiktaşlı futbolculardan sert eleştiri: "Adelelerimiz resmen eridi, sorumlusu van Bronckhorst!"
Peş peşe yaşanan puan kayıpları, ayrılıklar, istifalar ve Beşiktaş'ta asla durulmayan sular! Son dönemde her dakika sıcak gelişmelerin yaşandığı kulüpte geçtiğimiz hafta kulüp Giovanni van Bronckhorst'un görevine son vermiş yerine ise geçici olarak Serdar Topraktepe'ye takımı emanet etmişti. Hollandalı teknik adamın ayrılığı sonrası ise Beşiktaşlı futbolculardan sert eleştiri geldi. İşte son dakika haberinin detayları...