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Haberler Galeri Beşiktaşlı futbolculardan sert eleştiri: "Adelelerimiz resmen eridi, sorumlusu van Bronckhorst!"
Giriş Tarihi: 05.12.2024 11:49 Güncelleme Tarihi: 05.12.2024 12:18

Beşiktaşlı futbolculardan sert eleştiri: "Adelelerimiz resmen eridi, sorumlusu van Bronckhorst!"

Peş peşe yaşanan puan kayıpları, ayrılıklar, istifalar ve Beşiktaş'ta asla durulmayan sular! Son dönemde her dakika sıcak gelişmelerin yaşandığı kulüpte geçtiğimiz hafta kulüp Giovanni van Bronckhorst'un görevine son vermiş yerine ise geçici olarak Serdar Topraktepe'ye takımı emanet etmişti. Hollandalı teknik adamın ayrılığı sonrası ise Beşiktaşlı futbolculardan sert eleştiri geldi. İşte son dakika haberinin detayları...

Ogün ŞAHİNOĞLU
Beşiktaşlı futbolculardan sert eleştiri: Adelelerimiz resmen eridi, sorumlusu van Bronckhorst!

Sezona müthiş bir başlangıç yapan Beşiktaş zaman ilerledikçe düşüşe geçti. Siyah-beyazlı takım son 7 resmi maçından sadece 1 galibiyet çıkarabildi.

Beşiktaşlı futbolculardan sert eleştiri: Adelelerimiz resmen eridi, sorumlusu van Bronckhorst!

Yaşananlar puan kayıpları sonrası Beşiktaş, teknik direktör Giovanni van Bronckhorst ile yollarını ayırdı.

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Beşiktaşlı futbolculardan sert eleştiri: Adelelerimiz resmen eridi, sorumlusu van Bronckhorst!

Hollandalı teknik adam önceki gün sosyal medya hesabından bir veda mesajı yayınlayarak kendisine zaman tanınmadığını söyledi. Paylaşımda şu ifadeleri kullandı

Beşiktaşlı futbolculardan sert eleştiri: Adelelerimiz resmen eridi, sorumlusu van Bronckhorst!

'BANA ZAMAN VERİLMEDİ'

"Beşiktaş'tan kısa sürede ayrıldığım için üzgünüm ve hayal kırıklığına uğradım. Buraya beni etkileyen tutkulu bir kulübe gelmiştim. Türkiye gibi zengin bir kültere sahip ve futbol tutkusu olan ülkede çalıştığım için minnettarım. Eğer bana daha fazla zaman verilseydi, büyük potansiyele sahip kadroyu geliştirebilirdim. Ancak futbol sonuç işi. Modern oyunda baskının teknik direktöre yapılmasını anlayabiliriyorum. Ancak kulüplerin geleceği, kulübedeki tek bir kişiye bağlı değildir. Beşiktaş'taki herkese gelecek için en iyisini diliyorum"

Beşiktaşlı futbolculardan sert eleştiri: Adelelerimiz resmen eridi, sorumlusu van Bronckhorst!

FİZİKSEL DURUM TARTIŞMA KONUSUYDU
Takımın uzun süredir fiziksel durumu tartışma konusuydu. Genelde karşılaşmaların ikinci yarılarında oyundan düşen, 20-25 dakika baskı üretmekte zorlanan Beşiktaş'ın düştüğü durumun nedeni Giovanni van Bronckhorst...

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