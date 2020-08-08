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Beşiktaşlı Vida yolcusu!

Ekonomik olarak zor günler geçiren Beşiktaş'a müjdeli haber İngiltere'den geldi. Premier Lig'in yeni ekibi siyah-beyazlıların Hırvat stoperine talip oldu. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 08.08.2020 13:55
Beşiktaşlı Vida Premier Lig yolcusu!

'ın ekonomik tedbirler kapsamında satış listesine koyduğu Domagoj Vida'ya İngiliz ekibi Albion talip oldu.

Beşiktaşlı Vida Premier Lig yolcusu!

Championship'te sezonu ikinci sırada tamamlayarak 'e yükselen lacivert beyazlıların menajeri Slaven Biliç'in, Hırvatistan 'ndan da öğrencisi olan Vida'yı çok istediği öğrenildi.

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Beşiktaşlı Vida Premier Lig yolcusu!

Bunun üzerine yöneticileri, Beşiktaşlı mevkidaşlarıyla bir araya gelerek fikir alış verişinde bulundular.

Beşiktaşlı Vida Premier Lig yolcusu!

Taraflar arasındaki ilk görüşmede cephesi, Hırvat futbolcu için 5 milyon Euro bonservis bedeli istedi.

Beşiktaşlı Vida Premier Lig yolcusu!

Hürriyet'in haberine göre, yöneticileri bonservis ücreti konusunda düşüneceklerini belirtirken siyah beyazlılara takas konusundaki fikirlerini de sordular.

Beşiktaşlı Vida Premier Lig yolcusu!

İngilizler salı gününe kadar süre isterken, taraflar bir kez daha bir araya gelecek.

Beşiktaşlı Vida Premier Lig yolcusu!

Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın hakkında olumsuz rapor verdiği ve gitmesine onay verdiği Vida, yüksek maliyeti nedeniyle finansal fair play'e uymaya çalışan siyah beyazlılar için büyük sıkıntı olmuş durumda.

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