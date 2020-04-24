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Haberler Galeri Boateng'den Galatasaray'ı çıldırtacak hareket!

'den 'ı çıldırtacak hareket!

Önümüzdeki yıl Sergen Yalçın'ın oluşturacağı takımla sezona başlamak isteyen Beşiktaş'ta, transfer çalışmaları devam ediyor. Siyah-beyazlılara yıldız futbolcusu Boateng'den flaş bir öneri geldi. Yıldız futbolcu, Galatasaray'ın da gündeminde olan ismi Beşiktaş'a getirebileceğini söyledi...

Giriş Tarihi: 24.04.2020 08:39 Güncelleme Tarihi: 24.04.2020 08:39
Boateng'den Galatasaray'ı çıldırtacak hareket!

Sezona yönetiminde başlayan ancak kötü gidişatın ardından tecrübeli teknik adamla yollarını ayıran siyah-beyazlılar, efsane futbolcusu 'ı takımın başına getirerek yeni bir başlangıç yapmıştı.

Boateng'den Galatasaray'ı çıldırtacak hareket!

Siyah-beyazlılar, 47 yaşındaki teknik adamın önderliğinde yükselen bir ivme yakalasa da bitime 8 maç kala zirvenin 9 puan gerisinde yer aldı.

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Boateng'den Galatasaray'ı çıldırtacak hareket!

Kalan maçlarını kazanarak en kötü ihtimalle Avrupa kupalarına gitme planları yapan 'da yaz dönemi için de çalışmalar hızlandı.

Boateng'den Galatasaray'ı çıldırtacak hareket!

Yaşadığı mali sıkıntılar nedeniyle önceliği kiralık ile bonservisi elinde olan oyunculara veren ve bu doğrultuda arayışlarını sürdüren 'ta sürpriz bir gelişme yaşandı.

Boateng'den Galatasaray'ı çıldırtacak hareket!

Siyah-beyazlıların Fiorentina'dan sezon sonuna kadar kiralık olarak renklerine bağladığı Kevin-Prince Boateng'in yönetime ilginç bir teklifte bulunduğu öğrenildi.

Boateng'den Galatasaray'ı çıldırtacak hareket!

Ganalı yıldız Boateng'ten ilk olarak Beşiktaş'ın maaşını 1.7 milyon Euro'dan 1.2 milyon Euro'ya indirirse kalması teklifine olumlu yanıt geldi.

Boateng'den Galatasaray'ı çıldırtacak hareket!

Daha önce herhangi bir indirime yanaşmayan Ganalı, 2 yıl daha üst düzey oynayabileceğini belirterek 2 yıllık sözleşme istedi. Boateng bir de öneride bulundu.

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