Önümüzdeki yıl Sergen Yalçın'ın oluşturacağı takımla sezona başlamak isteyen Beşiktaş'ta, transfer çalışmaları devam ediyor. Siyah-beyazlılara yıldız futbolcusu Boateng'den flaş bir öneri geldi. Yıldız futbolcu, Galatasaray'ın da gündeminde olan ismi Beşiktaş'a getirebileceğini söyledi...
Giriş Tarihi: 24.04.2020
08:39
Güncelleme Tarihi: 24.04.2020
08:39
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Sezona
Abdullah Avcı yönetiminde başlayan ancak kötü gidişatın ardından tecrübeli teknik adamla yollarını ayıran siyah-beyazlılar, efsane futbolcusu Sergen Yalçın'ı takımın başına getirerek yeni bir başlangıç yapmıştı.
Siyah-beyazlılar, 47 yaşındaki teknik adamın önderliğinde yükselen bir ivme yakalasa da bitime 8 maç kala zirvenin 9 puan gerisinde yer aldı.
Kalan maçlarını kazanarak en kötü ihtimalle Avrupa kupalarına gitme planları yapan
Kara Kartal'da yaz transfer dönemi için de çalışmalar hızlandı.
Yaşadığı mali sıkıntılar nedeniyle önceliği kiralık ile bonservisi elinde olan oyunculara veren ve bu doğrultuda arayışlarını sürdüren
Beşiktaş'ta sürpriz bir gelişme yaşandı.
Siyah-beyazlıların
sezon sonuna kadar kiralık olarak renklerine bağladığı Fiorentina'dan Kevin- Prince yönetime ilginç bir teklifte bulunduğu öğrenildi. Boateng'in
Ganalı yıldız
ilk olarak Boateng'ten maaşını 1.7 milyon Beşiktaş'ın 1.2 milyon Euro'dan indirirse kalması teklifine olumlu yanıt geldi. Euro'ya
Daha önce herhangi bir indirime yanaşmayan Ganalı, 2 yıl daha üst düzey oynayabileceğini belirterek 2 yıllık sözleşme istedi.
bir de öneride bulundu. Boateng