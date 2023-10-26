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Haberler Galeri İZLE! Bodo Glimt Beşiktaş maçı hangi kanalda şifresiz yayınlanacak? UEFA Konferans Ligi Bodo Glimt Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? BJK maçı izle!
Giriş Tarihi: 26.10.2023 22:14 Güncelleme Tarihi: 26.10.2023 22:14

İZLE! Bodo Glimt Beşiktaş maçı hangi kanalda şifresiz yayınlanacak? UEFA Konferans Ligi Bodo Glimt Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? BJK maçı izle!

Bodo Glimt Beşiktaş maçı canlı yayın ekranı başında yerler alınıyor. UEFA Konferans Ligi D grubunda üçüncü maçına çıkan Beşiktaş, önceki maçlardan bir beraberlik ve bir mağlubiyet ile ayrıldı. Yoluna geçici olarak Burak Yılmaz ile devam eden siyah beyazlılar deplasman maçına çıkıyor. ''Beşiktaş Avrupa maçı ne zaman, saat kaçta?'' soruları yanıt arıyor. Muhtemel 11 gündemdeyken kart cezası bulunan Rosier ve sakatlığı olan Amartey'in geri planda tutulması bekleniyor. Peki, Bodo Glimt Beşiktaş maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte, BJK maçı ilk 11 bilgisi…

İZLE! Bodo Glimt Beşiktaş maçı hangi kanalda şifresiz yayınlanacak? UEFA Konferans Ligi Bodo Glimt Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? BJK maçı izle!

Bodo Glimt Beşiktaş maçı saati, canlı yayın kanalı araştırılıyor. UEFA Konferans Ligi gruplarında mücadele eden ve D grubunda durumu kritik olan Kara Kartal eleme turunda gösterdiği iddialı performansı geri kazanmak istiyor. Avrupa maçı için heyecan dorukta. Beşiktaş Bodo Glimt maçını Aspmyra Stadı'nda oynayacak. Peki, Bodo Glimt Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, muhtemel 11'ler...

İZLE! Bodo Glimt Beşiktaş maçı hangi kanalda şifresiz yayınlanacak? UEFA Konferans Ligi Bodo Glimt Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? BJK maçı izle!

BODO GLİMT-BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi D grubu 3. haftasında Norveçli ekip Bodo Glimt karşısında deplasman mücadelesi verecek. Bodo Glimt Beşiktaş Avrupa maçı 26 Ekim 2023 Perşembe TSİ 22.00'de oynanacak.

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İZLE! Bodo Glimt Beşiktaş maçı hangi kanalda şifresiz yayınlanacak? UEFA Konferans Ligi Bodo Glimt Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? BJK maçı izle!

BODO GLİMT-BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Mücadeleyi Sırp hakem Nenad Minakovic yönetecek.

Maçın canlı yayın kanalı EXXEN olacak.

İZLE! Bodo Glimt Beşiktaş maçı hangi kanalda şifresiz yayınlanacak? UEFA Konferans Ligi Bodo Glimt Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? BJK maçı izle!

BODO GLİMT-BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI İZLE

Beşiktaş maçının yayını için:

https://www.exxen.com/tr

İZLE! Bodo Glimt Beşiktaş maçı hangi kanalda şifresiz yayınlanacak? UEFA Konferans Ligi Bodo Glimt Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? BJK maçı izle!

BEŞİKTAŞ'IN MUHTEMEL 11'İ

Siyah-beyazlı ekipte teknik sorumlu Burak Yılmaz, formsuz olan ve derbide kırmızı kart gören Mert Günok'u yedek soyundurup, kaleyi Ersin Destanoğlu'na emanat etmeyi planlıyor.

Beşiktaş'ta sakatlıkları olan Amartey ve Tayfur Bingöl'ün yanı sıra takımdan ayrı çalışan Bailly ile Salih, İstanbul'da bırakıldı. 18 yaşındaki Yakup Arda Kılıç ise kadroya dahil edildi. Öte yandan kart cezası bulunan Rosier'in de geri planda tutulması bekleniyor.

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