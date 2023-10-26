İZLE! Bodo Glimt Beşiktaş maçı hangi kanalda şifresiz yayınlanacak? UEFA Konferans Ligi Bodo Glimt Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? BJK maçı izle!

Giriş Tarihi: 26.10.2023 22:14 Güncelleme Tarihi: 26.10.2023 22:14

Bodo Glimt Beşiktaş maçı canlı yayın ekranı başında yerler alınıyor. UEFA Konferans Ligi D grubunda üçüncü maçına çıkan Beşiktaş, önceki maçlardan bir beraberlik ve bir mağlubiyet ile ayrıldı. Yoluna geçici olarak Burak Yılmaz ile devam eden siyah beyazlılar deplasman maçına çıkıyor. ''Beşiktaş Avrupa maçı ne zaman, saat kaçta?'' soruları yanıt arıyor. Muhtemel 11 gündemdeyken kart cezası bulunan Rosier ve sakatlığı olan Amartey'in geri planda tutulması bekleniyor. Peki, Bodo Glimt Beşiktaş maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte, BJK maçı ilk 11 bilgisi…