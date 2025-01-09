Borussia Dortmund- Bayer Leverkusen maçı ne zaman, saat kaçta? Bundesliga maçı hangi kanalda?

Borussia Dortmund ile Bayer Leverkusen arasındaki kritik karşılaşma için heyecan zirvede. Geçtiğimiz sezon Bundesliga'da namağlup şampiyonluk yaşayan Xabi Alonso'nun ekibi, Dortmund deplasmanında galip gelerek zirve yarışına güç katmayı hedefliyor. Öte yandan, Nuri Şahin'in teknik direktörlüğünü yaptığı Dortmund, bu önemli mücadelede kötü gidişatına son vermek istiyor. Peki, Borussia Dortmund - Bayer Leverkusen maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte, ayrıntılar...