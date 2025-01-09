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Haberler Galeri Borussia Dortmund- Bayer Leverkusen maçı ne zaman, saat kaçta? Bundesliga maçı hangi kanalda?
Giriş Tarihi: 09.01.2025 14:25 Güncelleme Tarihi: 09.01.2025 14:25

Borussia Dortmund- Bayer Leverkusen maçı ne zaman, saat kaçta? Bundesliga maçı hangi kanalda?

Bundesliga'nın 16. haftasında heyecan dolu bir mücadeleye sahne olacak karşılaşmada Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen'i konuk ediyor. Ligde 32 puanla ikinci sırada bulunan ve lider Bayern Münih'in 4 puan gerisinde olan Leverkusen, zirve takibini sürdürmek istiyor. Öte yandan, 25 puanla 6. sırada yer alan Borussia Dortmund, zirveyle arasındaki 11 puanlık farkı kapatma hedefinde. Peki, Borussia Dortmund ile Bayer Leverkusen maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Borussia Dortmund- Bayer Leverkusen maçı ne zaman, saat kaçta? Bundesliga maçı hangi kanalda?

Borussia Dortmund ile Bayer Leverkusen arasındaki kritik karşılaşma için heyecan zirvede. Geçtiğimiz sezon Bundesliga'da namağlup şampiyonluk yaşayan Xabi Alonso'nun ekibi, Dortmund deplasmanında galip gelerek zirve yarışına güç katmayı hedefliyor. Öte yandan, Nuri Şahin'in teknik direktörlüğünü yaptığı Dortmund, bu önemli mücadelede kötü gidişatına son vermek istiyor. Peki, Borussia Dortmund - Bayer Leverkusen maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte, ayrıntılar...

Borussia Dortmund- Bayer Leverkusen maçı ne zaman, saat kaçta? Bundesliga maçı hangi kanalda?

BAYER LEVERKUSEN- BORUSSİA DORTMUND MAÇI NE ZAMAN?

Bundesliga 16. hafta maçları kapsamında Bayer Leverkusen- Borussia Dortmund maçı 10 Ocak Cuma 22.30'da oynanacak.

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Borussia Dortmund- Bayer Leverkusen maçı ne zaman, saat kaçta? Bundesliga maçı hangi kanalda?

BAYER LEVERKUSEN- BORUSSİA DORTMUND MAÇI HANGİ KANALDA?

BVB Stadion Dortmund'da sahne olacak kritik müsabaka TİVİBU SPOR 1'den naklen canlı yayınlanacak.

Borussia Dortmund- Bayer Leverkusen maçı ne zaman, saat kaçta? Bundesliga maçı hangi kanalda?

ARALARINDA OYNANAN KARŞILAŞMALAR

Borussia Dortmund ve Bayer Leverkusen bugüne kadar toplamda 106 kez karşı karşıya geldi. Bu maçların 46'sını sarı-siyahlılar kazanırken, 33 karşılaşmadan Leverkusen galip ayrıldı. İki takım arasındaki 27 mücadele ise beraberlikle sonuçlandı.

Borussia Dortmund- Bayer Leverkusen maçı ne zaman, saat kaçta? Bundesliga maçı hangi kanalda?

BAYER LEVERKUSEN MUHTEMEL 11

Hradecky, Tapsoba, Tah, Hincapie, Frimpong, Palacios, Xhaka, Grimaldo, Tella, Wirtz, Shick

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