Borussia Dortmund- Bayer Leverkusen maçı ne zaman, saat kaçta? Bundesliga maçı hangi kanalda?

Giriş Tarihi: 09.01.2025 14:25
Güncelleme Tarihi: 09.01.2025
14:25
Bundesliga'nın 16. haftasında heyecan dolu bir mücadeleye sahne olacak karşılaşmada Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen'i konuk ediyor. Ligde 32 puanla ikinci sırada bulunan ve lider Bayern Münih'in 4 puan gerisinde olan Leverkusen, zirve takibini sürdürmek istiyor. Öte yandan, 25 puanla 6. sırada yer alan Borussia Dortmund, zirveyle arasındaki 11 puanlık farkı kapatma hedefinde. Peki, Borussia Dortmund ile Bayer Leverkusen maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?