Giriş Tarihi: 01.05.2024 14:07
Güncelleme Tarihi: 01.05.2024
14:07
BORUSSİA DORTMUND PSG MAÇI CANLI İZLE | TV8,5 ile Şampiyonlar Ligi Real Madrid Manchester City maçı canlı yayın izle
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Borussia Dortmund, yarı final turu ilk maçında sahasında Fransız devi Paris Saint-Germain ile karşı karşıya geliyor. Bu turun galibi, Bayern Münih-Real Madrid maçının tur atlayanı ile finalde kupa için mücadele edecek. Karşılaşmayı ekran başından takip etmek isteyen futbolseverler ''Borussia Dortmund PSG maçı canlı izle'' araştırmalarına başladı. Mücadele TV8,5 platformundan canlı olarak izlenebilecek. İşte, TV8,5 canlı izle ekranı ile Borussia Dortmund PSG maçı canlı yayın izleme linki ve tüm detaylar.