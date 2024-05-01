BORUSSİA DORTMUND PSG MAÇI CANLI İZLE | TV8,5 ile Şampiyonlar Ligi Real Madrid Manchester City maçı canlı yayın izle

DORTMUND - PSG MAÇININ DETAYLARI

Dortmund ve PSG Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon aynı grupta mücadele etti. Almanya'da oynanan ilk mücadele 1-1 eşitlikle tamamlanırken Fransa'da oynanan karşılaşmayı ise ev sahibi PSG 2-0 kazandı.

PSG bugüne kadar Dortmund'a konuk olduğu maçlardan galibiyet alamazken Dortmund ise rakibini son olarak 2019/20 sezonunda Şampiyonlar Ligi ikinci tur ilk maçında 2-1 mağlup etmişti.