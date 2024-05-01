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Giriş Tarihi: 01.05.2024 14:07 Güncelleme Tarihi: 01.05.2024 14:07

BORUSSİA DORTMUND PSG MAÇI CANLI İZLE | TV8,5 ile Şampiyonlar Ligi Real Madrid Manchester City maçı canlı yayın izle

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Borussia Dortmund, yarı final turu ilk maçında sahasında Fransız devi Paris Saint-Germain ile karşı karşıya geliyor. Bu turun galibi, Bayern Münih-Real Madrid maçının tur atlayanı ile finalde kupa için mücadele edecek. Karşılaşmayı ekran başından takip etmek isteyen futbolseverler ''Borussia Dortmund PSG maçı canlı izle'' araştırmalarına başladı. Mücadele TV8,5 platformundan canlı olarak izlenebilecek. İşte, TV8,5 canlı izle ekranı ile Borussia Dortmund PSG maçı canlı yayın izleme linki ve tüm detaylar.

BORUSSİA DORTMUND PSG MAÇI CANLI İZLE | TV8,5 ile Şampiyonlar Ligi Real Madrid Manchester City maçı canlı yayın izle

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan yarı final karşılaşmaları ile devam ediyor. Borussia Dortmund ile Paris Saint-Germain, bu akşam kozlarını Sıgnal Iduna Park'ta paylaşacak. Kazanan ekip, Devler Ligi finalinde Bayern Münih Real Madrid maçının galibiyle karşılaşacak. Gözler maç saatine ve canlı yayın kanalına çevrildi. Bu noktada ''Borussia Dortmund PSG maçı canlı izle'' araştırmaları sıklaştı. Karşılaşma TV8,5 ekranında olacak. İşte, TV8,5 canlı izle ekranı ile Şampiyonlar Ligi Borussia Dortmund PSG maçı canlı yayın izle…

BORUSSİA DORTMUND PSG MAÇI CANLI İZLE | TV8,5 ile Şampiyonlar Ligi Real Madrid Manchester City maçı canlı yayın izle

BORUSSİA DORTMUND PSG MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

Borussia Dortmund Paris Saint-Germain maçı, 1 Mayıs 2024 Çarşamba günü yani bu akşam oynanacak.

Sıgnal Iduna Park'ta oynanacak karşılaşma, Türkiye saati ile 22.00'de başlayacak.

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BORUSSİA DORTMUND PSG MAÇI CANLI İZLE | TV8,5 ile Şampiyonlar Ligi Real Madrid Manchester City maçı canlı yayın izle

BORUSSİA DORTMUND PSG MAÇI HANGİ KANALDA?

Borussia Dortmund PSG maçı, Exxen üzerinden ve TV8,5 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

BORUSSİA DORTMUND PSG MAÇI CANLI İZLE | TV8,5 ile Şampiyonlar Ligi Real Madrid Manchester City maçı canlı yayın izle

BORUSSİA DORTMUND PSG MAÇI CANLI İZLE

Aşağıda yer alan linkle mücadeleyi canlı olarak izleyebilirsiniz.

https://www.tv8bucuk.com/tv8-5-canli-yayin

BORUSSİA DORTMUND PSG MAÇI CANLI İZLE | TV8,5 ile Şampiyonlar Ligi Real Madrid Manchester City maçı canlı yayın izle

DORTMUND - PSG MAÇININ DETAYLARI

Dortmund ve PSG Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon aynı grupta mücadele etti. Almanya'da oynanan ilk mücadele 1-1 eşitlikle tamamlanırken Fransa'da oynanan karşılaşmayı ise ev sahibi PSG 2-0 kazandı.

PSG bugüne kadar Dortmund'a konuk olduğu maçlardan galibiyet alamazken Dortmund ise rakibini son olarak 2019/20 sezonunda Şampiyonlar Ligi ikinci tur ilk maçında 2-1 mağlup etmişti.

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