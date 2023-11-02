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Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe haberi: Bu kez de İrfan Can Kahveci'ye kancayı taktılar! Fransa'dan talip var...
Giriş Tarihi: 02.11.2023 15:30 Güncelleme Tarihi: 02.11.2023 15:52

Son dakika Fenerbahçe haberi: Bu kez de İrfan Can Kahveci'ye kancayı taktılar! Fransa'dan talip var...

Son dakika Fenerbahçe haberi: Fenerbahçe'de bu sezon İsmail Kartal ile birlikte kariyerinin en iyi sezonunu geçiren İrfan Can Kahveci Avrupa'nın radarına girdi. Oldukça yüksek performaslara imza atan futbolcular bir bir Avrupa takımlarının dikkatini çekerken girerken bu kez de iddiaların odağındaki isim İrfan Can oldu. Kariyerinin zirvelerini yaşayan isme talip olan takım ortaya çıktı. İşte detaylar...

Son dakika Fenerbahçe haberi: Bu kez de İrfan Can Kahveci’ye kancayı taktılar! Fransa’dan talip var...

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fransız ekibi, ocak ayında Fenerbahçe'nin kapısını çalmayı planlıyor. Ferdi'den İsmail Yüksek'e birçok futbolcusu Avrupa takımlarının radarına girerken kulüp, kariyerinin zirvesinde olan İrfan Can Kahveci ile nasıl bir yol izleyecek merak ediliyor. İşte transfer haberinin detayları.

Son dakika Fenerbahçe haberi: Bu kez de İrfan Can Kahveci’ye kancayı taktılar! Fransa’dan talip var...

İRFAN CAN AVRUPA'NIN RADARINDA!

Fenerbahçe'de bu sezon İsmail Kartal ile birlikte kariyerinin en iyi sezonunu geçiren İrfan Can Kahveci de Avrupa'nın radarına girdi.

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Son dakika Fenerbahçe haberi: Bu kez de İrfan Can Kahveci’ye kancayı taktılar! Fransa’dan talip var...

18 maçta 9 gol, 5 asist ile muhteşem bir istatistiğe ulaşan 28 yaşındaki orta sahayı, Fransa Ligi kulübü izlemeye başladı.

Son dakika Fenerbahçe haberi: Bu kez de İrfan Can Kahveci’ye kancayı taktılar! Fransa’dan talip var...

Sağ kanat problemi yaşayan Fransız ekibi, gözüne Fenerbahçe'nin başarılı ismi İrfan Can'ı kestirdi...

Son dakika Fenerbahçe haberi: Bu kez de İrfan Can Kahveci’ye kancayı taktılar! Fransa’dan talip var...

Ancak sarı-lacivertli takım, birçok oyuncusunda olduğu gibi İrfan Can için de sezon sonunu işaret edecek.

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