Giriş Tarihi: 02.11.2023 15:30
Güncelleme Tarihi: 02.11.2023
15:52
Son dakika Fenerbahçe haberi: Bu kez de İrfan Can Kahveci'ye kancayı taktılar! Fransa'dan talip var...
Son dakika Fenerbahçe haberi: Fenerbahçe'de bu sezon İsmail Kartal ile birlikte kariyerinin en iyi sezonunu geçiren İrfan Can Kahveci Avrupa'nın radarına girdi. Oldukça yüksek performaslara imza atan futbolcular bir bir Avrupa takımlarının dikkatini çekerken girerken bu kez de iddiaların odağındaki isim İrfan Can oldu. Kariyerinin zirvelerini yaşayan isme talip olan takım ortaya çıktı. İşte detaylar...