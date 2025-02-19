BUGÜNKÜ MAÇLAR LİSTESİ: 19 Şubat bugün kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Futbol tutkunları için heyecan dolu bir gün daha! Bugün, 19 Şubat 2025, UEFA Şampiyonlar Ligi ve birçok ulusal ligde kritik maçlar oynanacak. Günün en önemli karşılaşmaları saat kaçta başlayacak, hangi takımlar sahaya çıkacak ve hangi kanallardan canlı yayınlanacak? İşte, futbolseverleri ekran başına kilitleyecek bugünün maç programı…