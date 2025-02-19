Giriş Tarihi: 19.02.2025 08:00
Güncelleme Tarihi: 19.02.2025
08:00
BUGÜNKÜ MAÇLAR LİSTESİ: 19 Şubat bugün kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?
Bugün, 19 Şubat 2025 Çarşamba, futbol tutkunları için heyecan dolu bir gün olacak. UEFA Şampiyonlar Ligi, Trendyol Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi gibi büyük organizasyonlarda oynanacak karşılaşmalar, taraftarları ekran başına kilitleyecek. Günün en önemli maçları TRT 1, TRT Spor, TV8,5, beIN Sports, S Sport ve A Spor gibi kanallarda canlı yayınlanacak. Futbolseverler, takımlarının kritik mücadelelerini takip etmek için sabırsızlanıyor. Peki bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?