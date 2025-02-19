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Haberler Galeri BUGÜNKÜ MAÇLAR LİSTESİ: 19 Şubat bugün kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?
Giriş Tarihi: 19.02.2025 08:00 Güncelleme Tarihi: 19.02.2025 08:00

BUGÜNKÜ MAÇLAR LİSTESİ: 19 Şubat bugün kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Bugün, 19 Şubat 2025 Çarşamba, futbol tutkunları için heyecan dolu bir gün olacak. UEFA Şampiyonlar Ligi, Trendyol Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi gibi büyük organizasyonlarda oynanacak karşılaşmalar, taraftarları ekran başına kilitleyecek. Günün en önemli maçları TRT 1, TRT Spor, TV8,5, beIN Sports, S Sport ve A Spor gibi kanallarda canlı yayınlanacak. Futbolseverler, takımlarının kritik mücadelelerini takip etmek için sabırsızlanıyor. Peki bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

BUGÜNKÜ MAÇLAR LİSTESİ: 19 Şubat bugün kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Futbol tutkunları için heyecan dolu bir gün daha! Bugün, 19 Şubat 2025, UEFA Şampiyonlar Ligi ve birçok ulusal ligde kritik maçlar oynanacak. Günün en önemli karşılaşmaları saat kaçta başlayacak, hangi takımlar sahaya çıkacak ve hangi kanallardan canlı yayınlanacak? İşte, futbolseverleri ekran başına kilitleyecek bugünün maç programı…

BUGÜNKÜ MAÇLAR LİSTESİ: 19 Şubat bugün kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

DEVLER LİGİNDE HEYECAN DEVAM EDİYOR!

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonu Şampiyonlar Ligi'nde play-off aşamasında rövanş müsabakaları salı ve çarşamba günü oynanacak.

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BUGÜNKÜ MAÇLAR LİSTESİ: 19 Şubat bugün kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

19 ŞUBAT 2025 ÇARŞAMBA UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI

20.45 Borussia Dortmund (Almanya) - Sporting (Portekiz)

BUGÜNKÜ MAÇLAR LİSTESİ: 19 Şubat bugün kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

23.00 Paris Saint-Germain (Fransa) - Brest (Fransa)

BUGÜNKÜ MAÇLAR LİSTESİ: 19 Şubat bugün kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

DEVLER SAHAYA ÇIKIYOR!

23.00 Real Madrid (İspanya) - Manchester City (İngiltere)

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