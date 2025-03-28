BUGÜNKÜ MAÇLAR 28 MART 2025 | Bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, günün fikstürü!

Bugün Süper Lig'de nefes kesen mücadeleler başlıyor. Süper Lig takımları, bugün oynayacakları maçlarla hem galibiyet peşinde koşacak hem de sezonun kalan haftaları için kritik puanlar almayı hedefleyecek. Peki, Bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, 28 Mart 2025 günün maç takvimi!