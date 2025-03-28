Giriş Tarihi: 28.03.2025 09:22
Güncelleme Tarihi: 28.03.2025
09:23
BUGÜNKÜ MAÇLAR 28 MART 2025 | Bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, günün fikstürü!
28 Mart 2025'te Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Bugün oynanacak maçlarla Süper Lig'in zirve yarışındaki takımlar, önemli puan mücadelesi verecek. Süper Lig maçlarının saati, karşılaşmaların hangi kanalda yayınlanacağı ve detaylar, sporseverler tarafından merakla bekleniyor. Peki, Bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, günün Süper Lig maç takvimi.