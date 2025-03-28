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Giriş Tarihi: 28.03.2025 09:22 Güncelleme Tarihi: 28.03.2025 09:23

BUGÜNKÜ MAÇLAR 28 MART 2025 | Bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, günün fikstürü!

28 Mart 2025'te Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Bugün oynanacak maçlarla Süper Lig'in zirve yarışındaki takımlar, önemli puan mücadelesi verecek. Süper Lig maçlarının saati, karşılaşmaların hangi kanalda yayınlanacağı ve detaylar, sporseverler tarafından merakla bekleniyor. Peki, Bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, günün Süper Lig maç takvimi.

BUGÜNKÜ MAÇLAR 28 MART 2025 | Bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, günün fikstürü!

Bugün Süper Lig'de nefes kesen mücadeleler başlıyor. Süper Lig takımları, bugün oynayacakları maçlarla hem galibiyet peşinde koşacak hem de sezonun kalan haftaları için kritik puanlar almayı hedefleyecek. Peki, Bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, 28 Mart 2025 günün maç takvimi!

BUGÜNKÜ MAÇLAR 28 MART 2025 | Bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, günün fikstürü!

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

Süper Lig

16:00 Kayserispor - Hatayspor (beIN Sports 1)

16:00 Antalyaspor - Alanyaspor (beIN Sports 2)

20:30 Bodrum FK - Fenerbahçe (beIN Sports 1)

20:30 Konyaspor - Gaziantep FK (beIN Sports 2)

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BUGÜNKÜ MAÇLAR 28 MART 2025 | Bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, günün fikstürü!

1. Lig

16:00 Boluspor - Bandırmaspor (TRT Spor)

16:00 Erzurumspor FK - Manisa FK (TRT Tabii Spor 6)

20:30 Gençlerbirliği - Şanlıurfaspor (TRT Spor)

20:30 Iğdır FK - Ümraniyespor (TRT Tabii Spor 6)

BUGÜNKÜ MAÇLAR 28 MART 2025 | Bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, günün fikstürü!

Fransa - Ligue 1

22:45 RC Strasbourg - Lyon

Almanya - Bundesliga

22:30 Bayer Leverkusen - Bochum

Portekiz - Premier Lig

23:15 Gil Vicente - Benfica

BUGÜNKÜ MAÇLAR 28 MART 2025 | Bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, günün fikstürü!