BUGÜNKÜ MAÇ PROGRAMI 12 Mart 2025: Bugün Şampiyonlar Ligi’nde hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda?

Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçları bugün oynanacak mücadelelerle birlikte sona eriyor. Geçtiğimiz hafta oynanan son 16 turu ilk maçlarının ardından gözler bu hafta oynanacak rövanş müsabakalarına çevrildi. Milli oyuncumuz Arda Güler'in formasını giydiği Real Madrid 2-1 kazanandığı Atletico Madrid ile rövanş maçına çıkacak. Peki; 12 Mart bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte Şampiyonlar Ligi günün maçları...