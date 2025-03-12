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Haberler Galeri BUGÜNKÜ MAÇ PROGRAMI 12 Mart 2025: Bugün Şampiyonlar Ligi'nde hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda?
Giriş Tarihi: 12.03.2025 07:56 Güncelleme Tarihi: 12.03.2025 08:02

BUGÜNKÜ MAÇ PROGRAMI 12 Mart 2025: Bugün Şampiyonlar Ligi'nde hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda?

Bugün, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu rövanş maçları devam ediyor. Futbolseverler, günün maç programını ve yayın bilgilerini araştırıyor. Özellikle Madrid derbisinin rövanşını merakla bekleyen futbolseverler bu önemli maç hakkında detaylı bilgi almak istiyor. Peki, 12 Mart bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte, Şampiyonlar Ligi günün maçları ile ilgili tüm detaylar.

BUGÜNKÜ MAÇ PROGRAMI 12 Mart 2025: Bugün Şampiyonlar Ligi’nde hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda?

Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçları bugün oynanacak mücadelelerle birlikte sona eriyor. Geçtiğimiz hafta oynanan son 16 turu ilk maçlarının ardından gözler bu hafta oynanacak rövanş müsabakalarına çevrildi. Milli oyuncumuz Arda Güler'in formasını giydiği Real Madrid 2-1 kazanandığı Atletico Madrid ile rövanş maçına çıkacak. Peki; 12 Mart bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte Şampiyonlar Ligi günün maçları...

BUGÜNKÜ MAÇ PROGRAMI 12 Mart 2025: Bugün Şampiyonlar Ligi’nde hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda?

DEVLER LİGİ'NDE İLK ÇEYREK FİNALİSTLER

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükselen ilk 4 takım Barcelona, Inter, Bayern Münih ve Paris Saint-Germain (PSG) oldu.

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BUGÜNKÜ MAÇ PROGRAMI 12 Mart 2025: Bugün Şampiyonlar Ligi’nde hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda?

12 MART 2025 BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ - SON 16 TURU

20.45 Lille (Fransa)-Borussia Dortmund (Almanya) (1-1) TRT 1

23.00 Aston Villa (İngiltere)-Club Brugge (Belçika) (3-1) TRT 1

23.00 Atletico Madrid (İspanya)-Real Madrid (İspanya) (1-2) tabii Spor

23.00 Arsenal (İngiltere)-PSV (Hollanda) (7-1) tabii Spor

BUGÜNKÜ MAÇ PROGRAMI 12 Mart 2025: Bugün Şampiyonlar Ligi’nde hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda?

AFC ŞAMPİYONLAR LİGİ - SON 16 TURU

13:00 Gwangju-Vissel Kobe

13:00 Kawasaki F.-S. Shenhua

BUGÜNKÜ MAÇ PROGRAMI 12 Mart 2025: Bugün Şampiyonlar Ligi’nde hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda?

AFC ŞAMPİYONLAR LİGİ 2 – ÇEYREK FİNAL

15:00 Lion City-S. Hiroshima

21:00 Sharjah-Al Ahli