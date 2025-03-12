Giriş Tarihi: 12.03.2025 07:56
Güncelleme Tarihi: 12.03.2025
08:02
BUGÜNKÜ MAÇ PROGRAMI 12 Mart 2025: Bugün Şampiyonlar Ligi'nde hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda?
Bugün, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu rövanş maçları devam ediyor. Futbolseverler, günün maç programını ve yayın bilgilerini araştırıyor. Özellikle Madrid derbisinin rövanşını merakla bekleyen futbolseverler bu önemli maç hakkında detaylı bilgi almak istiyor. Peki, 12 Mart bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte, Şampiyonlar Ligi günün maçları ile ilgili tüm detaylar.