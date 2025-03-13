BUGÜNKÜ MAÇ PROGRAMI 13 MART 2025: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Perşembe günü futbolseverler için heyecan dolu geçiyor. Bugün Rangers-Fenerbahçe rövanş maçı futbolseverleri ekran başına kilitleyecek. Peki; 13 Mart 2025 Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, güncel maç programı ve yayın bilgileri.