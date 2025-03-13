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Giriş Tarihi: 13.03.2025 07:23 Güncelleme Tarihi: 13.03.2025 07:23

BUGÜNKÜ MAÇ PROGRAMI 13 MART 2025: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Bugün futbolseverleri heyecan dolu anlar bekliyor. Rangers-Fenerbahçe rövanş maçı tüm gözleri üzerine çekmişken, Süper Lig, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Şampiyonlar Ligi, Ziraat Türkiye Kupası gibi önemli liglerde de mücadeleler olup olmadığı sorgulanıyor. Sporseverler, 13 Mart 2025 tarihli maç programını inceliyor. Peki, bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, günün maçları ve tüm detaylar.

BUGÜNKÜ MAÇ PROGRAMI 13 MART 2025: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Perşembe günü futbolseverler için heyecan dolu geçiyor. Bugün Rangers-Fenerbahçe rövanş maçı futbolseverleri ekran başına kilitleyecek. Peki; 13 Mart 2025 Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, güncel maç programı ve yayın bilgileri.

BUGÜNKÜ MAÇ PROGRAMI 13 MART 2025: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

BUGÜN MAÇ VAR MI 13 MART PERŞEMBE
Avrupa Ligi - Son 16 Turu

23:00 Rangers-Fenerbahçe TRT 1

20:45 Ath. Bilbao-Roma tabii Spor

20:45 E. Frankfurt-Ajax TRT Spor

20:45 Lazio-Viktoria Plzen tabii Spor

20:45 Olympiakos-Bodo/Glimt tabii Spor

23:00 Lyon-FCSB tabii Spor

23:00 Man. United-R. Sociedad tabii Spor

23:00 Tottenham-AZ Alkmaar

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BUGÜNKÜ MAÇ PROGRAMI 13 MART 2025: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Konferans Ligi - Son 16 Turu

20:45 Cercle Brugge-J. Bialystok tabii Spor

20:45 Djurgarden-Pafos tabii Spor

20:45 Lugano-NK Celje tabii Spor

20:45 Rapid Wien-Banja Luka tabii Spor

23:00 Chelsea-Kopenhag tabii Spor

23:00 Fiorentina-Panathinaikos tabii Spor

23:00 Legia Varşova-Molde tabii Spor

23:00 V. Guimaraes-Real Betis tabii Spor

BUGÜNKÜ MAÇ PROGRAMI 13 MART 2025: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Suudi Arabistan Pro Lig

22:00 Al Fateh-Al Raed

22:00 Al Ittihad-Al Riyadh

22:00 Al Shabab-Al Orouba

BUGÜNKÜ MAÇ PROGRAMI 13 MART 2025: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Asya AFC Şampiyonlar Ligi 2 - Çeyrek Final

11:00 Sydney-Jeonbuk Spor Smart, Smart Spor HD