Giriş Tarihi: 13.03.2025 07:23
Güncelleme Tarihi: 13.03.2025
07:23
BUGÜNKÜ MAÇ PROGRAMI 13 MART 2025: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?
Bugün futbolseverleri heyecan dolu anlar bekliyor. Rangers-Fenerbahçe rövanş maçı tüm gözleri üzerine çekmişken, Süper Lig, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Şampiyonlar Ligi, Ziraat Türkiye Kupası gibi önemli liglerde de mücadeleler olup olmadığı sorgulanıyor. Sporseverler, 13 Mart 2025 tarihli maç programını inceliyor. Peki, bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, günün maçları ve tüm detaylar.