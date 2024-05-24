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Haberler Galeri Bugünkü maçlar 24 Mayıs Cuma: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı, saat kaçta ve hangi kanalda?
Giriş Tarihi: 24.05.2024 09:54 Güncelleme Tarihi: 24.05.2024 10:02

Bugünkü maçlar 24 Mayıs Cuma: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı, saat kaçta ve hangi kanalda?

Bugünkü maçlar 24 Mayıs 2024 tarihiyle birlikte araştırılıyor. Süper Lig'de son maçlar oynanırken basketbolda gözler EuroLeague Final Four ve voleybolda Milletler Ligi'nde. Lig bazında sorgulanan maçların yanı sıra TV8,5, beIN Sports, Exxen, TRT Spor, A Spor gibi spor kanallarının yayın akışları da kontrol ediliyor. Peki; bugün hangi maçlar var, kimin maçı, hangi kanalda, şifresiz mi? İşte, bugünkü maçlar...

Bugünkü maçlar 24 Mayıs Cuma: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı, saat kaçta ve hangi kanalda?

Bugünkü maçlar Süper Lig, Şampiyonlar Ligi, La Liga, EuroLeague, Milletler Ligi gibi müsabakalarda sorgulanmaya devam ediyor. Taraftarlar, karşılaşmaları kaçırmamak adına maç programını kontrol ediyor. Peki, 24 Mayıs Cuma bugün kimin maçı var, hangi maçlar? İşte; bugünkü maçlar listesi...

Bugünkü maçlar 24 Mayıs Cuma: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı, saat kaçta ve hangi kanalda?

24 MAYIS BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

Süper Lig

20.00 Corendon Alanyaspor - Bitexen Antalyaspor

La Liga

22.00 Girona - Granada

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Bugünkü maçlar 24 Mayıs Cuma: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı, saat kaçta ve hangi kanalda?

EuroLeague

19.00 Panathinaikos - Fenerbahçe Beko

Bugünkü maçlar 24 Mayıs Cuma: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı, saat kaçta ve hangi kanalda?

FİLENİN SULTANLARI MAÇ TAKVİMİ

29 Mayıs 2024 22.30 / Almanya-Türkiye

31 Mayıs 2024 03.30 / Sırbistan-Türkiye

1 Haziran 2024 21.00 / Güney Kore-Türkiye

2 Haziran 2024 23.00 / ABD-Türkiye

Bugünkü maçlar 24 Mayıs Cuma: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı, saat kaçta ve hangi kanalda?

ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİ NE ZAMAN?

Borussia Dortmund ve Real Madrid arasında oynanacak Şampiyonlar Ligi final maçı 1 Haziran Cumartesi TSİ 22.00'de başlayacak.

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