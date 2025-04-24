Bugünkü maçlar 24 Nisan Perşembe: ZTK’da dev maç! Bugün kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?

24 Nisan Perşembe günü futbol ve basketbolseverler için dopdolu bir program sunuluyor. Bugün, Ziraat Türkiye Kupası'nda final için büyük bir adım atılacak. Trabzonspor, evinde Göztepe'yi ağırlayarak son final biletini almak için sahaya çıkacak. Basketbolseverler için de önemli mücadeleler gerçekleşecek. Peki, bugün hangi maçlar var, ne zaman, saat kaçta?