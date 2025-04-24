Giriş Tarihi: 24.04.2025 08:03
Güncelleme Tarihi: 24.04.2025
08:03
Bugünkü maçlar 24 Nisan Perşembe: ZTK'da dev maç! Bugün kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?
Bugünkü maç programı sporseverlerin gündeminde yer aldı. Futbolseverler Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final mücadelesine kilitlenirken, basketbolseverler için de dopdolu bir program mevcut. ZTK'da Trabzonspor, Göztepe'yi evinde ağırlayacak ve bu maç final için önemli bir adım olacak. Peki, bugün kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte, 24 Nisan günün maçları...