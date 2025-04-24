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Haberler Galeri Bugünkü maçlar 24 Nisan Perşembe: ZTK'da dev maç! Bugün kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?
Giriş Tarihi: 24.04.2025 08:03 Güncelleme Tarihi: 24.04.2025 08:03

Bugünkü maçlar 24 Nisan Perşembe: ZTK'da dev maç! Bugün kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?

Bugünkü maç programı sporseverlerin gündeminde yer aldı. Futbolseverler Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final mücadelesine kilitlenirken, basketbolseverler için de dopdolu bir program mevcut. ZTK'da Trabzonspor, Göztepe'yi evinde ağırlayacak ve bu maç final için önemli bir adım olacak. Peki, bugün kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte, 24 Nisan günün maçları...

Bugünkü maçlar 24 Nisan Perşembe: ZTK’da dev maç! Bugün kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?

24 Nisan Perşembe günü futbol ve basketbolseverler için dopdolu bir program sunuluyor. Bugün, Ziraat Türkiye Kupası'nda final için büyük bir adım atılacak. Trabzonspor, evinde Göztepe'yi ağırlayarak son final biletini almak için sahaya çıkacak. Basketbolseverler için de önemli mücadeleler gerçekleşecek. Peki, bugün hangi maçlar var, ne zaman, saat kaçta?

Bugünkü maçlar 24 Nisan Perşembe: ZTK’da dev maç! Bugün kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 24 NİSAN 2025

Ziraat Türkiye Kupası

20.30Trabzonspor-Göztepe (ATV)

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Bugünkü maçlar 24 Nisan Perşembe: ZTK’da dev maç! Bugün kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?

Galatasaray - Telekom Baskets (Basketbol) 15:00 S Sport

Tofaş Bursa - ERA Nymburk (Basketbol) 17:30 S Sport

Fenerbahçe Beko - Paris Basket (Basketbol) 20:45 S Sport

Panathinaikos - Anadolu Efes (Basketbol) 21:30 S Sport

Bugünkü maçlar 24 Nisan Perşembe: ZTK’da dev maç! Bugün kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?