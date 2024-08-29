Giriş Tarihi: 29.08.2024 07:29
Güncelleme Tarihi: 29.08.2024
07:29
BUGÜNKÜ MAÇLAR 29 AĞUSTOS 2024 PROGRAMI | Bugün kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? La Liga, UEFA Avrupa Ligi...
29 Ağustos Perşembe günün maç programı sporseverler tarafından takip ediliyor. Bugün, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında Beşiktaş-Lugano, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında ise Trabzonspor-St. Gallen mücadeleleri olacak. Günün maçları TRT 1, TRT Spor, Exxen, BeIN Sports, TV8.5, A Spor, ATV gibi kanallarının yayın akışı ile kontrol ediliyor. Peki, bugün kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte, 29 Ağutos 2024 günün maçları listesi...