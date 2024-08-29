BUGÜNKÜ MAÇLAR 29 AĞUSTOS 2024 PROGRAMI | Bugün kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? La Liga, UEFA Avrupa Ligi...

Bugünkü maçlar futbolseverlerin gündemindeki yerini aldı. Bugün Beşiktaş ve Trabzonspor mücadeleleri futbolseverleri ekran başına kilitleyecek. TV8,5, beIN Sports, Exxen, TRT Spor, A Spor yayın akışı günün maçları için araştırılıyor. Peki, 29 Ağustos 2024 Perşembe günü bugün maç var mı, hangi maçlar var? İşte detaylar…