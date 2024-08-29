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Haberler Galeri BUGÜNKÜ MAÇLAR 29 AĞUSTOS 2024 PROGRAMI | Bugün kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? La Liga, UEFA Avrupa Ligi...
Giriş Tarihi: 29.08.2024 07:29 Güncelleme Tarihi: 29.08.2024 07:29

BUGÜNKÜ MAÇLAR 29 AĞUSTOS 2024 PROGRAMI | Bugün kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? La Liga, UEFA Avrupa Ligi...

29 Ağustos Perşembe günün maç programı sporseverler tarafından takip ediliyor. Bugün, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında Beşiktaş-Lugano, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında ise Trabzonspor-St. Gallen mücadeleleri olacak. Günün maçları TRT 1, TRT Spor, Exxen, BeIN Sports, TV8.5, A Spor, ATV gibi kanallarının yayın akışı ile kontrol ediliyor. Peki, bugün kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte, 29 Ağutos 2024 günün maçları listesi...

BUGÜNKÜ MAÇLAR 29 AĞUSTOS 2024 PROGRAMI | Bugün kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? La Liga, UEFA Avrupa Ligi...

Bugünkü maçlar futbolseverlerin gündemindeki yerini aldı. Bugün Beşiktaş ve Trabzonspor mücadeleleri futbolseverleri ekran başına kilitleyecek. TV8,5, beIN Sports, Exxen, TRT Spor, A Spor yayın akışı günün maçları için araştırılıyor. Peki, 29 Ağustos 2024 Perşembe günü bugün maç var mı, hangi maçlar var? İşte detaylar…

BUGÜNKÜ MAÇLAR 29 AĞUSTOS 2024 PROGRAMI | Bugün kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? La Liga, UEFA Avrupa Ligi...

29 AĞUSTOS 2024 BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?
20:00 | Girona-CA Osasuna | ssportplus

20:00 | Trabzonspor-FC St Gallen 1879 | ATV

21:00 | Beşiktaş-FC Lugano | exxen

21:15 | NK Maribor-Djurgardens IF | tv8

22:30 | Las Palmas-Real Madrid | ssportplus

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BUGÜNKÜ MAÇLAR 29 AĞUSTOS 2024 PROGRAMI | Bugün kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? La Liga, UEFA Avrupa Ligi...

TRABZONSPOR NASIL TUR ATLAR?

Bordo-mavililer, İsviçre'de golsüz sonuçlanan ilk maçın rövanş karşılaşmasında gruplara kalmak için galip gelmeye çalışacak. Beraberlikte turu atlayacak takımı, uzatmalar, bu bölümde de eşitliğin bozulmaması halinde penaltı atışları belirleyecek.

St. Gallen'in olası galibiyetinde ise Trabzonspor'un Avrupa macerası tamamlanacak.

BUGÜNKÜ MAÇLAR 29 AĞUSTOS 2024 PROGRAMI | Bugün kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? La Liga, UEFA Avrupa Ligi...

BEŞİKTAŞ TURU NASIL GEÇER?
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde Lugano karşısında Perşembe günü oynayacağı müsabakada her türlü galibiyet sonucunda adını bir üst tura yazdıracak. Beraberlik durumunda maç uzatmalara gidecek. Lugano'nun galip ayrılması durumunda Beşiktaş yoluna UEFA Konferans Ligi'nde devam edecek.

BUGÜNKÜ MAÇLAR 29 AĞUSTOS 2024 PROGRAMI | Bugün kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? La Liga, UEFA Avrupa Ligi...
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