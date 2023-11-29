BUGÜNKÜ MAÇLAR 29 KASIM - ŞAMPİYONLAR LİGİ RPOGRAMI | Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, hangi kanalda şifresiz yayınlanacak?

Bugünkü maçlar yoğun olarak araştırılmaya başladı. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 5. hafta heyecanı bugün oynanacak karşılaşmalarla devam ediyor. Temsilcimiz Galatasaray, İngiltere temsilcisi Manchester United ile karşılaşacak. Sarı kırmızılı takıma gönül veren taraftarlar başta olmak üzere futbolseverler, bugün oynanacak karşılaşmaları merak ediyor. 29 Kasım 2023 maç takvimi araştırılıyor. Peki; Şampiyonlar Ligi'nde bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, hangi kanalda canlı yayınlanacak, şifresiz mi? İşte, 29 Kasım 2023 Çarşamba bugünkü maçlar listesi ve Şampiyonlar Ligi maç programı...