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Haberler Galeri BUGÜNKÜ MAÇLAR 29 KASIM - ŞAMPİYONLAR LİGİ RPOGRAMI | Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, hangi kanalda şifresiz yayınlanacak?
Giriş Tarihi: 29.11.2023 09:40 Güncelleme Tarihi: 29.11.2023 09:40

BUGÜNKÜ MAÇLAR 29 KASIM - ŞAMPİYONLAR LİGİ RPOGRAMI | Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, hangi kanalda şifresiz yayınlanacak?

Bugünkü maçlar yoğun olarak araştırılmaya başladı. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 5. hafta heyecanı bugün oynanacak karşılaşmalarla devam ediyor. Temsilcimiz Galatasaray, İngiltere temsilcisi Manchester United ile karşılaşacak. Sarı kırmızılı takıma gönül veren taraftarlar başta olmak üzere futbolseverler, bugün oynanacak karşılaşmaları merak ediyor. 29 Kasım 2023 maç takvimi araştırılıyor. Peki; Şampiyonlar Ligi'nde bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, hangi kanalda canlı yayınlanacak, şifresiz mi? İşte, 29 Kasım 2023 Çarşamba bugünkü maçlar listesi ve Şampiyonlar Ligi maç programı...

Maç takvimi 29 Kasım 2023 Çarşamba: Şampiyonlar Ligi’nde bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, hangi kanalda? İşte bugünkü maçlar

Bugünkü maçlar 29 Kasım 2023 Çarşamba maç takvimi ile belli oldu. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 5. hafta heyecanı devam ediyor. Ligdeki temsilcimiz Galatasaray, 5. hafta maçları kapsamında Manchester United ile kozlarını paylaşacak. Avrupa arenasında mücadele eden sarı kırmızılı temsilimizi yalnız bırakmak istemeyen futbolseverler ''Bugün hangi maçlar var?'' sorusuna yanıt aramaya başladı. Şampiyonlar Ligi maç programı ve canlı maç izle ekranı diğer karşılaşmaları merak edenler tarafından araştırılıyor. Peki, bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, 29 Kasım 2023 maç takvimi…

Maç takvimi 29 Kasım 2023 Çarşamba: Şampiyonlar Ligi’nde bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, hangi kanalda? İşte bugünkü maçlar

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? | 29 KASIM 2023 ÇARŞAMBA

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en üst turnuvasında 5. hafta heyecanı devam ediyor.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 29 Kasım Çarşamba günü 8 maç oynanacak.

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Maç takvimi 29 Kasım 2023 Çarşamba: Şampiyonlar Ligi’nde bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, hangi kanalda? İşte bugünkü maçlar

20:45 Galatasaray - Manchester United

23:00 Bayern München - Kopenhag

20:45 Sevilla - PSV Eindhoven

23:00 Arsenal - Lens

Maç takvimi 29 Kasım 2023 Çarşamba: Şampiyonlar Ligi’nde bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, hangi kanalda? İşte bugünkü maçlar

23:00 Real Madrid - Napoli

23:00 Sporting Braga - Union Berlin

23:00 Benfica - Inter

23:00 Real Sociedad - Salzburg

Maç takvimi 29 Kasım 2023 Çarşamba: Şampiyonlar Ligi’nde bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, hangi kanalda? İşte bugünkü maçlar

LA LİGA

23:00 Mallorca - Cadiz

FRANSA 1. LİGİ

21:00 Montpellier - Clermont

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