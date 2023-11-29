BUGÜNKÜ MAÇLAR 29 KASIM - ŞAMPİYONLAR LİGİ RPOGRAMI | Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, hangi kanalda şifresiz yayınlanacak?

Bugünkü maçlar 29 Kasım 2023 Çarşamba maç takvimi ile belli oldu. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 5. hafta heyecanı devam ediyor. Ligdeki temsilcimiz Galatasaray, 5. hafta maçları kapsamında Manchester United ile kozlarını paylaşacak. Avrupa arenasında mücadele eden sarı kırmızılı temsilimizi yalnız bırakmak istemeyen futbolseverler ''Bugün hangi maçlar var?'' sorusuna yanıt aramaya başladı. Şampiyonlar Ligi maç programı ve canlı maç izle ekranı diğer karşılaşmaları merak edenler tarafından araştırılıyor. Peki, bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, 29 Kasım 2023 maç takvimi…