Giriş Tarihi: 11.04.2025 06:46
Güncelleme Tarihi: 11.04.2025
06:46
BUGÜNKÜ MAÇLAR LİSTESİ: 11 Nisan bugün kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?
11 Nisan 2025 Cuma günü futbolseverleri dopdolu bir maç programı bekliyor! Trendyol Süper Lig başta olmak üzere birçok ligde heyecan dorukta. Futbol tutkunları, gün boyunca TRT 1, TRT Spor, TV8,5, beIN Sports, S Sport ve A Spor gibi ekranlardan maç keyfini yaşayabilecek. Peki, bugün hangi maçlar var, saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda yayınlanacak?