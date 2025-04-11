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Haberler Galeri BUGÜNKÜ MAÇLAR LİSTESİ: 11 Nisan bugün kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?
Giriş Tarihi: 11.04.2025 06:46 Güncelleme Tarihi: 11.04.2025 06:46

BUGÜNKÜ MAÇLAR LİSTESİ: 11 Nisan bugün kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

11 Nisan 2025 Cuma günü futbolseverleri dopdolu bir maç programı bekliyor! Trendyol Süper Lig başta olmak üzere birçok ligde heyecan dorukta. Futbol tutkunları, gün boyunca TRT 1, TRT Spor, TV8,5, beIN Sports, S Sport ve A Spor gibi ekranlardan maç keyfini yaşayabilecek. Peki, bugün hangi maçlar var, saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda yayınlanacak?

BUGÜNKÜ MAÇLAR LİSTESİ: 11 Nisan bugün kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Yerli sahalarda ve uluslararası liglerde birbirinden önemli karşılaşmalar futbol tutkunlarını bekliyor. Taraftarların sabırsızlıkla beklediği bu kritik mücadelelerde hangi ekipler kozlarını paylaşacak? Maçlar ne zaman başlayacak, hangi kanallardan canlı izlenebilecek? Ekran başına kilitleyecek günün maç takvimi ve yayın detayları haberin devamında...

BUGÜNKÜ MAÇLAR LİSTESİ: 11 Nisan bugün kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 11 NİSAN 2025

Süper Lig
20:00 | Samsunspor - Galatasaray

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BUGÜNKÜ MAÇLAR LİSTESİ: 11 Nisan bugün kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

LaLiga
22:00 | Valencia - Sevilla

BUGÜNKÜ MAÇLAR LİSTESİ: 11 Nisan bugün kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Serie A
21:45 | Udinese - Milan

BUGÜNKÜ MAÇLAR LİSTESİ: 11 Nisan bugün kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Bundesliga
21:30 | Wolfsburg - RB Leipzig