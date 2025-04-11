BUGÜNKÜ MAÇLAR LİSTESİ: 11 Nisan bugün kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Yerli sahalarda ve uluslararası liglerde birbirinden önemli karşılaşmalar futbol tutkunlarını bekliyor. Taraftarların sabırsızlıkla beklediği bu kritik mücadelelerde hangi ekipler kozlarını paylaşacak? Maçlar ne zaman başlayacak, hangi kanallardan canlı izlenebilecek? Ekran başına kilitleyecek günün maç takvimi ve yayın detayları haberin devamında...