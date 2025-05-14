Bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? ZTK heyecanı! İşte, 14 Mayıs günün maçları!

Günün maçları belli oldu. LaLiga'dan Türkiye Kupası'na birçok mücadele bugün sporseverlerle buluşacak. Kırna kırana geçecek olan karşılaşmalar için heyecan dorukta. Günün ilk önemli mücadelesi Galatasaray - Trabzonspor arasında yaşanacak. Aynı zamanda Real Madrid - RCD Mallorca karşılaşması da bugün ekranlara gelecek. Peki, bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda?