Giriş Tarihi: 14.05.2025 11:45
Güncelleme Tarihi: 14.05.2025
11:45
Bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? ZTK heyecanı! İşte, 14 Mayıs günün maçları!
Günün maçları futbolsveerlerin gündeminde. Süper Lig'in bitmesine sayılı günler kala gözler son maçlara çevrildi. Süper Lig ile birlikte aynı zamanda Ziraat Türkiye Kupası final heyecanı da yaşanıyor. Trabzonspor ve Galatasaray'ın karşı karşıya geleceği ZTK final maçı bugün yayınlanacak. Peki, bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, 14 Mayıs 2025 günün maçları!