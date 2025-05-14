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Haberler Galeri Bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? ZTK heyecanı! İşte, 14 Mayıs günün maçları!
Giriş Tarihi: 14.05.2025 11:45 Güncelleme Tarihi: 14.05.2025 11:45

Bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? ZTK heyecanı! İşte, 14 Mayıs günün maçları!

Günün maçları futbolsveerlerin gündeminde. Süper Lig'in bitmesine sayılı günler kala gözler son maçlara çevrildi. Süper Lig ile birlikte aynı zamanda Ziraat Türkiye Kupası final heyecanı da yaşanıyor. Trabzonspor ve Galatasaray'ın karşı karşıya geleceği ZTK final maçı bugün yayınlanacak. Peki, bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, 14 Mayıs 2025 günün maçları!

Bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? ZTK heyecanı! İşte, 14 Mayıs günün maçları!

Günün maçları belli oldu. LaLiga'dan Türkiye Kupası'na birçok mücadele bugün sporseverlerle buluşacak. Kırna kırana geçecek olan karşılaşmalar için heyecan dorukta. Günün ilk önemli mücadelesi Galatasaray - Trabzonspor arasında yaşanacak. Aynı zamanda Real Madrid - RCD Mallorca karşılaşması da bugün ekranlara gelecek. Peki, bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda?

Bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? ZTK heyecanı! İşte, 14 Mayıs günün maçları!

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

ZTK DEV MÜCADELE!

Ziraat Türkiye Kupası'nda Trabzonspor ile Galatasaray'ın karşı karşıya geleceği final 14 Mayıs Çarşamba günü Gaziantep'te oynanacak. Gaziantep Stadı'ndaki final müsabakası, saat 20.45'te başlayacak

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Bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? ZTK heyecanı! İşte, 14 Mayıs günün maçları!

14 MAYIS 2025 ÇARŞAMBA GÜNÜN MAÇLARI

20:00 Alaves - Valencia

20:00 Villarreal - Leganes

Bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? ZTK heyecanı! İşte, 14 Mayıs günün maçları!

20:45 Galatasaray - Trabzonspor

22:30 Real Madrid - RCD Mallorca

Bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? ZTK heyecanı! İşte, 14 Mayıs günün maçları!