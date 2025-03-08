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Haberler Galeri BUGÜNKÜ MAÇLAR LİSTESİ: 8 Mart bugün kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?
Giriş Tarihi: 08.03.2025 09:07 Güncelleme Tarihi: 08.03.2025 09:07

BUGÜNKÜ MAÇLAR LİSTESİ: 8 Mart bugün kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, Ziraat Türkiye Kupası, milli maçlar ve yabancı liglerde yaşanan gelişmeler futbolseverlerin ilgisini çekiyor. Hakem hataları, kritik kararlar, penaltılar, kırmızı kartlar, fauller ve ofsayt pozisyonları gibi detayları takip etmek isteyenler için 8 Mart Cumartesi günü oynanacak maçlar merak konusu. Futbol tutkunları, bu önemli karşılaşmalarda alınacak skorları ve maçların kaderini belirleyecek anları öğrenmek istiyor. Peki, 8 Mart Cumartesi bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

BUGÜNKÜ MAÇLAR LİSTESİ: 8 Mart bugün kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

8 Mart 2025 Cumartesi günü, futbolseverleri heyecan verici karşılaşmalar bekliyor. Trendyol Süper Lig ve diğer ulusal liglerde, takımların zirve yarışındaki mücadelesi nefes kesecek. Bu özel günde, birbirinden çekişmeli maçlar izleyicileri ekran başına kilitleyecek. İşte 8 Mart'ta öne çıkan maçlar, saatleri ve canlı yayın bilgileri...

BUGÜNKÜ MAÇLAR LİSTESİ: 8 Mart bugün kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 8 MART 2025

Süper Lig

13:30 Kayserispor - Başakşehir FK (beIN Sports 1)

16:00 Antalyaspor - Çaykur Rizespor (beIN Sports 1)

20:30 Trabzonspor - Hatayspor (beIN Sports 1)

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BUGÜNKÜ MAÇLAR LİSTESİ: 8 Mart bugün kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

1. Lig

13:30 Iğdır FK - Şanlıurfaspor (TRT Spor)

20:30 Esenler Erokspor - Manisa FK (TRT Spor)

BUGÜNKÜ MAÇLAR LİSTESİ: 8 Mart bugün kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Premier Lig

15:30 Nottingham Forest - Manchester City

18:00 Brighton & Hove Albion - Fulham

18:00 Crystal Palace - Ipswich Town

18:00 Liverpool - Southampton

20:30 Brentford - Aston Villa

23:00 Wolverhampton - Everton

BUGÜNKÜ MAÇLAR LİSTESİ: 8 Mart bugün kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

LaLiga

16:00 Celta Vigo - Leganes

18:15 Deportivo Alaves - Villarreal

20:30 Valencia - Valladolid

23:00 Barcelona - Osasuna