BUGÜNKÜ MAÇLAR LİSTESİ: 8 Mart bugün kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

8 Mart 2025 Cumartesi günü, futbolseverleri heyecan verici karşılaşmalar bekliyor. Trendyol Süper Lig ve diğer ulusal liglerde, takımların zirve yarışındaki mücadelesi nefes kesecek. Bu özel günde, birbirinden çekişmeli maçlar izleyicileri ekran başına kilitleyecek. İşte 8 Mart'ta öne çıkan maçlar, saatleri ve canlı yayın bilgileri...