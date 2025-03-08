Giriş Tarihi: 08.03.2025 09:07
Güncelleme Tarihi: 08.03.2025
09:07
BUGÜNKÜ MAÇLAR LİSTESİ: 8 Mart bugün kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?
Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, Ziraat Türkiye Kupası, milli maçlar ve yabancı liglerde yaşanan gelişmeler futbolseverlerin ilgisini çekiyor. Hakem hataları, kritik kararlar, penaltılar, kırmızı kartlar, fauller ve ofsayt pozisyonları gibi detayları takip etmek isteyenler için 8 Mart Cumartesi günü oynanacak maçlar merak konusu. Futbol tutkunları, bu önemli karşılaşmalarda alınacak skorları ve maçların kaderini belirleyecek anları öğrenmek istiyor. Peki, 8 Mart Cumartesi bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?