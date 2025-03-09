BUGÜNKÜ MAÇLAR LİSTESİ 9 Mart 2025 Cumartesi || Bugün kimlerin maçı var, ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Bugün oynanacak maçların programı belli oldu. Süper Lig'de 27. hafta heyecanı devam ederken, zirvenin sahibi Galatasaray, Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak. Bu hafta bay geçen Fenerbahçe ise maç yapmayacak. Futbolseverler gözlerini heyecan dolu mücadelelere çevirdi. Peki, bugün hangi karşılaşmalar oynanacak, maç saatleri ne zaman ve hangi kanalda? İşte, detaylı program...