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Giriş Tarihi: 09.03.2025 09:34 Güncelleme Tarihi: 09.03.2025 09:35

BUGÜNKÜ MAÇLAR LİSTESİ 9 Mart 2025 Cumartesi || Bugün kimlerin maçı var, ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Futbolseverler, bugün oynanacak maçların programını heyecanla takip ediyor. Süper Lig'de 27. hafta geride kalırken, 1. Lig, İngiltere Kupası, Şampiyonlar Ligi, LaLiga ve Serie A gibi büyük liglerde heyecan dolu karşılaşmalar devam ediyor. Peki, bugünkü maçlar hangi takımlar arasında olacak, maç saatleri ne zaman ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte 9 Mart bugün gerçekleşecek karşılaşmalar ve yayın bilgileri...

BUGÜNKÜ MAÇLAR LİSTESİ 9 Mart 2025 Cumartesi || Bugün kimlerin maçı var, ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Bugün oynanacak maçların programı belli oldu. Süper Lig'de 27. hafta heyecanı devam ederken, zirvenin sahibi Galatasaray, Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak. Bu hafta bay geçen Fenerbahçe ise maç yapmayacak. Futbolseverler gözlerini heyecan dolu mücadelelere çevirdi. Peki, bugün hangi karşılaşmalar oynanacak, maç saatleri ne zaman ve hangi kanalda? İşte, detaylı program...

BUGÜNKÜ MAÇLAR LİSTESİ 9 Mart 2025 Cumartesi || Bugün kimlerin maçı var, ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

9 MART BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?
Süper Lig:

13.30 | Sivasspor - Göztepe | Bein Sports 1

16.00 | Samsunspor - Adana Demirspor | Bein Sports 2

16.00 | Eyüpspor - Konyaspor | Bein Sports 1

20.30 | Alanyaspor - Galatasaray | Bein Sports 1

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BUGÜNKÜ MAÇLAR LİSTESİ 9 Mart 2025 Cumartesi || Bugün kimlerin maçı var, ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

1. Lig:

13.30 | Y. Malatyaspor - Ümraniyespor | TRT Spor, Bein Sports 2

16.00 | Adanaspor - Fatih Karagümrük | Bein Sports 2, tabii Spor 6

16.00 | Gençlerbirliği - Çorum FK | TRT Spor Bein Sports 1

20.00 | Sakaryaspor - Bandırmaspor | TRT Spor, Bein Sports 2

BUGÜNKÜ MAÇLAR LİSTESİ 9 Mart 2025 Cumartesi || Bugün kimlerin maçı var, ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İspanya La Liga:

16.00 | Getafe - Atletico Madrid | S Sport, S Sport Plus

18.15 | Real Madrid - Rayo Vallecano | S Sport, Sport Plus

20.30 | Athletic Bilbao - Mallorca | S Sport, Sport Plus

20.30 | Real Betis - Las Pamas | S Sport Plus

23.00 | Real Sociedad - Sevilla | S Sport Plus

BUGÜNKÜ MAÇLAR LİSTESİ 9 Mart 2025 Cumartesi || Bugün kimlerin maçı var, ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İngiltere Premier Lig:

17.00 | Chelsea - Leicester City | Bein Sports 4

17.00 | Tottenham - Bournemouth | Bein Sports 3

19.00 | Manchester Utd - Arsenal | Bein Sports 3

Fransa Ligue 1:

17.00 | Brest - Angers | Bein Connect

19.15 | Le Havre - St. Etienne | Bein Max 2

19.15 | Nantes - Strasbourg | Bein Max 1

19. 15 | Reims - Auxerre | Bein Connect

22.45 | Nice - Lyon | Bein Sports 4