Giriş Tarihi: 09.03.2025 09:34
Güncelleme Tarihi: 09.03.2025
09:35
BUGÜNKÜ MAÇLAR LİSTESİ 9 Mart 2025 Cumartesi || Bugün kimlerin maçı var, ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Futbolseverler, bugün oynanacak maçların programını heyecanla takip ediyor. Süper Lig'de 27. hafta geride kalırken, 1. Lig, İngiltere Kupası, Şampiyonlar Ligi, LaLiga ve Serie A gibi büyük liglerde heyecan dolu karşılaşmalar devam ediyor. Peki, bugünkü maçlar hangi takımlar arasında olacak, maç saatleri ne zaman ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte 9 Mart bugün gerçekleşecek karşılaşmalar ve yayın bilgileri...