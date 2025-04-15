Giriş Tarihi: 15.04.2025 19:08
Güncelleme Tarihi: 15.04.2025
19:08
Chelsea 23 yıldızını gönderiyor! Süper Lig devleri pusuda bekliyor...
Sezon başında İngiliz teknik adam Enzo Maresca'yı takımın başına getiren Premier Lig devi Chelsea, eski günlerine dönmeyi umsa da sezon istediği gibi ilerlemedi. Zirvenin çok uzağında kalan Londra ekibi, birçok yıldızıyla yollarını ayırma kararı aldı. Süper Lig devleri Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor da gözden çıkarılan bu oyuncular için pusuda bekliyor. İşte haberin detayları...