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Giriş Tarihi: 15.04.2025 19:08 Güncelleme Tarihi: 15.04.2025 19:08

Chelsea 23 yıldızını gönderiyor! Süper Lig devleri pusuda bekliyor...

Sezon başında İngiliz teknik adam Enzo Maresca'yı takımın başına getiren Premier Lig devi Chelsea, eski günlerine dönmeyi umsa da sezon istediği gibi ilerlemedi. Zirvenin çok uzağında kalan Londra ekibi, birçok yıldızıyla yollarını ayırma kararı aldı. Süper Lig devleri Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor da gözden çıkarılan bu oyuncular için pusuda bekliyor. İşte haberin detayları...

Chelsea 23 yıldızını gönderiyor! Süper Lig devleri pusuda bekliyor...

Premier Lig'de eski günlerini aratan Chelsea, bir türlü ihtişamlı günlerine dönemedi. Bu sezon yaptığı transferlere rağmen şampiyonluk yarışının uzağında kalan İngiliz ekibi, flaş bir karar aldı.

Chelsea 23 yıldızını gönderiyor! Süper Lig devleri pusuda bekliyor...

Londra temsilcisi, uzun süreli sözleşmeler yaptığı birçok oyuncu ile sezon sonunda yollarını ayıracak.

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Chelsea 23 yıldızını gönderiyor! Süper Lig devleri pusuda bekliyor...

Chelsea, gönderme kararı aldığı 23 oyuncusundanen az 500 milyon euro bonservis hedefliyor.

Chelsea 23 yıldızını gönderiyor! Süper Lig devleri pusuda bekliyor...

Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor da gözden çıkarılan bu oyuncular için pusuda bekliyor. İşte Chelsea'nin yollarını ayırması beklenen o yıldız isimler...

Chelsea 23 yıldızını gönderiyor! Süper Lig devleri pusuda bekliyor...

WESLEY FOFANA
24 yaşındaki stoper 2022 yılında Leicester'dan 80 milyon euroya alındı.