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Haberler Galeri Ciro Immobile’den gece yarısı şok paylaşım! Sözleri sosyal medyada gündem oldu
Giriş Tarihi: 20.04.2025 10:37 Güncelleme Tarihi: 20.04.2025 10:44

Ciro Immobile’den gece yarısı şok paylaşım! Sözleri sosyal medyada gündem oldu

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Beşiktaş deplasmanda Göztepe ile karşı karşıya geldi. Rafa Silva ve İsmail Köybaşı'nın attığı karşılıklı gollerle maç 1-1 sona erdi. Beşiktaş ligdeki galibiyet hasretini 3 maça çıkarırken, Göztepe ise 11 maçtır galibiyet alamıyor. Karşılaşmada süre alamayan Ciro Immobile'den gece yarısı olay bir paylaşım geldi. Bu paylaşım, siyah-beyazlı takımı kızdırdı.

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Ciro Immobile’den gece yarısı şok paylaşım! Sözleri sosyal medyada gündem oldu

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Beşiktaş deplasmanda Göztepe ile karşılaştı. Kritik mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi.

Ciro Immobile’den gece yarısı şok paylaşım! Sözleri sosyal medyada gündem oldu

Beşiktaş'ın golünü Rafa Silva kaydederken, Kayserispor'un golü İsmail Köybaşı'nın ayağından geldi.

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Ciro Immobile’den gece yarısı şok paylaşım! Sözleri sosyal medyada gündem oldu

GALİBİYET HASRETİ 3 MAÇ OLDU

Beşiktaş, Göztepe maçıyla birlikte ligdeki galibiyet hasretini 3 maça çıkardı. Son olarak sahasında Galatasaray'ı mağlup eden Kartal, sonrasında çıktığı Kasımpaşa, Başakşehir ve Göztepe maçlarında galip gelemedi.

Ciro Immobile’den gece yarısı şok paylaşım! Sözleri sosyal medyada gündem oldu

SOLSKJAER'DEN AÇIKLAMA!

Karşılaşma sonrası açıklamalarda bulunan Ole Gunnar Solskjaer "Bildiğiniz gibi çok maç oldu, kazanamıyoruz ve hayal kırıklığı yaşıyoruz. Oyuncularımız da hayal kırıklığı yaşıyor. Çünkü savaştılar, denediler ama ikinci golü atamadık.

Ciro Immobile’den gece yarısı şok paylaşım! Sözleri sosyal medyada gündem oldu

Başkan Serdal Adalı ile sürekli iletişim halindeyim. Bazı şeyleri toparlamak için belki 2-3 transfer dönemine ihtiyaç var. Takımda kalacakları kalan maçlardaki performanslar belirleyecek." İfadelerini kullandı.