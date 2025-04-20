Giriş Tarihi: 20.04.2025 10:37
Güncelleme Tarihi: 20.04.2025
10:44
Ciro Immobile’den gece yarısı şok paylaşım! Sözleri sosyal medyada gündem oldu
Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Beşiktaş deplasmanda Göztepe ile karşı karşıya geldi. Rafa Silva ve İsmail Köybaşı'nın attığı karşılıklı gollerle maç 1-1 sona erdi. Beşiktaş ligdeki galibiyet hasretini 3 maça çıkarırken, Göztepe ise 11 maçtır galibiyet alamıyor. Karşılaşmada süre alamayan Ciro Immobile'den gece yarısı olay bir paylaşım geldi. Bu paylaşım, siyah-beyazlı takımı kızdırdı.