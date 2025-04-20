Ciro Immobile’den gece yarısı şok paylaşım! Sözleri sosyal medyada gündem oldu

SOLSKJAER'DEN AÇIKLAMA!

Karşılaşma sonrası açıklamalarda bulunan Ole Gunnar Solskjaer "Bildiğiniz gibi çok maç oldu, kazanamıyoruz ve hayal kırıklığı yaşıyoruz. Oyuncularımız da hayal kırıklığı yaşıyor. Çünkü savaştılar, denediler ama ikinci golü atamadık.