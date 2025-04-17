Giriş Tarihi: 17.04.2025 10:41
Güncelleme Tarihi: 17.04.2025
10:51
Menajer George Gardi’den Marmoush itirafı! Galatasaray’ın kapısından dönmüş...
SON DAKİKA: Trendyol Süper Lig'de liderliğini sürdüren Galatasaray için dikkat çeken bir transfer açıklaması geldi. Sarı-kırmızılı takımın transfer operasyonlarını yürüten George Gardi, Manchester City'nin yıldızının Cimbom'un kapısından döndüğünü söyledi. Gardi ayrıca, Osimhen'in geleceği ve Milan Skriniar'ın transfer sürecinde yaşananları da açıkladı. İşte o flaş açıklamalar…