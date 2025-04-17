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Haberler Galeri Menajer George Gardi’den Marmoush itirafı! Galatasaray’ın kapısından dönmüş...
Giriş Tarihi: 17.04.2025 10:41 Güncelleme Tarihi: 17.04.2025 10:51

Menajer George Gardi’den Marmoush itirafı! Galatasaray’ın kapısından dönmüş...

SON DAKİKA: Trendyol Süper Lig'de liderliğini sürdüren Galatasaray için dikkat çeken bir transfer açıklaması geldi. Sarı-kırmızılı takımın transfer operasyonlarını yürüten George Gardi, Manchester City'nin yıldızının Cimbom'un kapısından döndüğünü söyledi. Gardi ayrıca, Osimhen'in geleceği ve Milan Skriniar'ın transfer sürecinde yaşananları da açıkladı. İşte o flaş açıklamalar…

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Menajer George Gardi’den Marmoush itirafı! Galatasaray’ın kapısından dönmüş...

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 32. Haftasında sahasında Bodrum FK ile karşılaşacak.

Menajer George Gardi’den Marmoush itirafı! Galatasaray’ın kapısından dönmüş...

Fenerbahçe'nin 3 puan önünde liderliğini sürdüren Aslan, zorlu maçtan galip gelerek şampiyonluk yarışında hata yapmak istemiyor.

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Menajer George Gardi’den Marmoush itirafı! Galatasaray’ın kapısından dönmüş...

ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Bu sezon ligde ve Türkiye Kupası'nda mutlu sona ulaşmanın hesaplarını yapan Cimbom, gelecek sezonun çalışmalarını da şimdiden yürütüyor.

Menajer George Gardi’den Marmoush itirafı! Galatasaray’ın kapısından dönmüş...

GARDI'DEN OLAY İTİRAFLAR

Trendyol Süper Lig'de liderliğini sürdüren Galatasaray için dikkat çeken bir transfer açıklaması yapıldı.

Menajer George Gardi’den Marmoush itirafı! Galatasaray’ın kapısından dönmüş...

Sarı-kırmızılı takımın transfer operasyonlarını yürüten George Gardi, Manchester City'nin yıldızının Cimbom'un kapısından döndüğünü söyledi. Gardi; Osimhen, Skriniar, Sanchez, gibi birçok isim için de açıklama yaptı.