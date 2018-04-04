Cristiano Ronaldo, Şampiyonlar Ligi'ne damga vurdu

Real Madrid'in Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo, UEFA Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final'de Juventus'a attığı rövaşata golüyle geceye damgasını vuran isim oldu. UEFA Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final maçında Real Madrid, deplasmanda Juventus'u 3-0 mağlup ederken Cristiano Ronaldo 64. dakikada attığı golle karşılaşmaya damga vurdu. Portekizli yıldız Dani Carvajal'dan gelen ortaya yaptığı muhteşem rövaşata ile takımını 2-0 öne geçirdi. Ronaldo bu golle karşılaşmadaki 2. golünü atarken Şampiyonlar Ligi'ndeki gol sayısını 119'a çıkardı. 2017-18 sezonunda kulüp ve milli takım formasıyla çıktığı 42 maçta forma giyen Ronaldo bu karşılaşmalarda 45 gol ve 10 asist yaptı. Öte yandan Portekizli yıldız Şampiyonlar Ligi tarihinde üst üste 10 maç gol atmayı başaran ilk oyuncu oldu. Maç sonunda Juventus'un efsane kalecisi Gianluigi Buffon, Ronaldo'yu ilk tebrik eden isimlerden oldu. Buffon maçtan sonra yaptığı açıklamada Kalbim kırılıyor ama Şampiyonlar Ligi'ni asla kazanamayacağım gibi görünüyor. Cristiano Ronaldo gibi oyunculara sahip rakipleriniz oldukça biz, fanilerin bir şansı kalmıyor. dedi.