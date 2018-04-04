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Cristiano Ronaldo, Şampiyonlar Ligi'ne damga vurdu

'in Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo, Çeyrek Final'de 'a attığı rövaşata golüyle geceye damgasını vuran isim oldu.

Giriş Tarihi: 04.04.2018 00:14 Güncelleme Tarihi: 04.04.2018 01:29
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Cristiano Ronaldo, Şampiyonlar Ligi'ne damga vurdu
Cristiano Ronaldo, Şampiyonlar Ligi'ne damga vurdu

Çeyrek Final maçında , deplasmanda 'u 3-0 mağlup ederken Cristiano Ronaldo 64. dakikada attığı golle karşılaşmaya damga vurdu.

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Cristiano Ronaldo, Şampiyonlar Ligi'ne damga vurdu
Cristiano Ronaldo, Şampiyonlar Ligi'ne damga vurdu

Portekizli yıldız Dani Carvajal'dan gelen ortaya yaptığı muhteşem rövaşata ile takımını 2-0 öne geçirdi.

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Cristiano Ronaldo, Şampiyonlar Ligi'ne damga vurdu
Cristiano Ronaldo, Şampiyonlar Ligi'ne damga vurdu

Ronaldo bu golle karşılaşmadaki 2. golünü atarken Şampiyonlar Ligi'ndeki gol sayısını 119'a çıkardı.

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Cristiano Ronaldo, Şampiyonlar Ligi'ne damga vurdu
Cristiano Ronaldo, Şampiyonlar Ligi'ne damga vurdu

2017-18 sezonunda kulüp ve milli takım formasıyla çıktığı 42 maçta forma giyen Ronaldo bu karşılaşmalarda 45 gol ve 10 asist yaptı.

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Cristiano Ronaldo, Şampiyonlar Ligi'ne damga vurdu
Cristiano Ronaldo, Şampiyonlar Ligi'ne damga vurdu

Öte yandan Portekizli yıldız Şampiyonlar Ligi tarihinde üst üste 10 maç gol atmayı başaran ilk oyuncu oldu.

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Cristiano Ronaldo, Şampiyonlar Ligi'ne damga vurdu
Cristiano Ronaldo, Şampiyonlar Ligi'ne damga vurdu

Maç sonunda 'un efsane kalecisi Gianluigi Buffon, Ronaldo'yu ilk tebrik eden isimlerden oldu.

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Cristiano Ronaldo, Şampiyonlar Ligi'ne damga vurdu
Cristiano Ronaldo, Şampiyonlar Ligi'ne damga vurdu

Buffon maçtan sonra yaptığı açıklamada "Kalbim kırılıyor ama Şampiyonlar Ligi'ni asla kazanamayacağım gibi görünüyor. Cristiano Ronaldo gibi oyunculara sahip rakipleriniz oldukça biz, fanilerin bir şansı kalmıyor." dedi.

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