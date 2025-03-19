Cristiano Ronaldo ve Manchester United efsanesine şok! Bir hafta arayla aynı kaderi yaşadılar...

Giriş Tarihi: 19.03.2025 22:17
Güncelleme Tarihi: 19.03.2025
22:40
Spor dünyasında kariyerini sonlandıran ya da aktif bir şekilde devam eden sporcular, bazı farklı yatırımlar yapabiliyor. Kimileri gıda sektörüne yatırım yaparken kimileri ise gayrimenkule yatırım yapmayı tercih ediyor. Bazı futbolcular ise başka alanlara yönelerek yeni meslek sahibi oluyor. Tenisin efsanesi Rafael Nadal, dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo ve Manchester United efsanesi Ryan Giggs, adım attıkları bu yatırımlarda aynı kaderi yaşadılar. İşte haberin detayları…