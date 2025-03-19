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Haberler Galeri Cristiano Ronaldo ve Manchester United efsanesine şok! Bir hafta arayla aynı kaderi yaşadılar...
Giriş Tarihi: 19.03.2025 22:17 Güncelleme Tarihi: 19.03.2025 22:40

Cristiano Ronaldo ve Manchester United efsanesine şok! Bir hafta arayla aynı kaderi yaşadılar...

Spor dünyasında kariyerini sonlandıran ya da aktif bir şekilde devam eden sporcular, bazı farklı yatırımlar yapabiliyor. Kimileri gıda sektörüne yatırım yaparken kimileri ise gayrimenkule yatırım yapmayı tercih ediyor. Bazı futbolcular ise başka alanlara yönelerek yeni meslek sahibi oluyor. Tenisin efsanesi Rafael Nadal, dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo ve Manchester United efsanesi Ryan Giggs, adım attıkları bu yatırımlarda aynı kaderi yaşadılar. İşte haberin detayları…

Cristiano Ronaldo ve Manchester United efsanesine şok! Bir hafta arayla aynı kaderi yaşadılar...

Sporun çeşitli dallarında rol alan sporcular, kariyerlerinde kazandıkları paraları yatırıma dönüştürmek için bazı adımlar atıyorlar.

Cristiano Ronaldo ve Manchester United efsanesine şok! Bir hafta arayla aynı kaderi yaşadılar...

Bu isimlerden bazıları yaptıkları işte çok başarılı olurken, bazıları ise kendi mesleklerindeki başarıyı buralarda yakalayamıyor.

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Cristiano Ronaldo ve Manchester United efsanesine şok! Bir hafta arayla aynı kaderi yaşadılar...

Bu isimler arasında Manchester United'ın efsane ismi Ryan Giggs, dünyaca ünlü yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo ve kortların simge ismi Rafael Nadal yer alıyor.

Cristiano Ronaldo ve Manchester United efsanesine şok! Bir hafta arayla aynı kaderi yaşadılar...

Ryan Giggs, 2014 yılında eski arkadaşları Kelvin Gregory ve Bernie Taylor ile birlikte Greater Manchester'da restoranı açtı.

Cristiano Ronaldo ve Manchester United efsanesine şok! Bir hafta arayla aynı kaderi yaşadılar...

Ancak neredeyse 11 yıl faaliyet gösterdikten sonra, George's büyük altı haneli borçlar nedeniyle kapatılmak zorunda kaldı.