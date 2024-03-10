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Haberler Galeri Dani Alves intihar mı etti? Barcelona ve Brezilya'nın efsane futbolcusu Dani Alves öldü mü? Şok detay!
Giriş Tarihi: 10.03.2024 01:31 Güncelleme Tarihi: 10.03.2024 01:31

Dani Alves intihar mı etti? Barcelona ve Brezilya'nın efsane futbolcusu Dani Alves öldü mü? Şok detay!

Barcelona ve Brezilya'nın efsane eski futbolcusu Dani Alves'in akıbeti merak ediliyor. Tecavüzden tutuklanan ve 4.5 yıl hapis cezasına çarptırılan Brezilyalı eski futbolcunun hapiste intihar ettiği ve hayatını kaybettiği iddiası sosyal medya gündemine bomba gibi düştü. Peki, Dani Alves intihar mı etti, öldü mü? İşte şok detaylar.

Dani Alves intihar mı etti? Barcelona ve Brezilya’nın efsane futbolcusu Dani Alves öldü mü? Şok detay!

2022 yılında bir gece kulübünde bir kadına cinsel saldırıda bulunduğu suçlamasıyla tutuklanan ve 4.5 yıl hapis cezası verilen Brezilyalı eski futbolcu Dani Alves'in hapiste intihar ettiği ve hayatını kaybettiği iddia edildi. Peki, Dani Alves intihar mı etti? Dani Alves öldü mü? İşte futbolcunun son durumu.

Dani Alves intihar mı etti? Barcelona ve Brezilya’nın efsane futbolcusu Dani Alves öldü mü? Şok detay!

DANİ ALVES ÖLDÜ MÜ?
Tutuklu halde cezaevinde bulunan Dani Alves'in intihar ettiği ileri sürüldü. Sosyal medyada dünya gündemine oturan olayla ilgili resmi açıklama gelmedi.

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Dani Alves intihar mı etti? Barcelona ve Brezilya’nın efsane futbolcusu Dani Alves öldü mü? Şok detay!

DANİ ALVES SUÇU NEYDİ?

İspanyol mahkemesinin karar metninde kullanılan ifadeler şu şekilde:

'Sanığın (Dani Alves) müştekiyi anieden yakalayarak yere attığı, hareket etmesini engellediği ve müştekinin hayır demesine, ayrılmak istemesine rağmen cinsel ilişkiye girdiği kanıtlanmıştır. Bunu, şiddet kullanımı ve rıza olmamasına rağmen yaptığı tespit edilmiştir. Mağdur, cinsel ilişkiye tüm gücüyle karşı çıkmış ancak engel olamamıştır. Mağdurun iradesini kırmak için şiddetin varlığını açıkça ortaya koyan yaralar mevcuttur. Sanık da cinsel ilişkiyi inkar etmemiştir. Mağdurun rıza gösterdiğine dair hiçbir kanıt bulunamamıştır.'

Dani Alves intihar mı etti? Barcelona ve Brezilya’nın efsane futbolcusu Dani Alves öldü mü? Şok detay!

DANİ ALVES KİMDİR?
Dani Alves 6 Mayıs 1983 tarihinde Juazeiro, Brezilya'da dünyaya geldi.

Futbol kariyerine Bahia altyapısında başlayan Alves, ilk profesyonel sözleşmesini de 2001 senesinde aynı kulüple imzaladı.

2001-02 sezonunda forma giydiği Bahia'da 25 maça çıkan Alves 2 gol attı. 2002 senesinde, altı sezon formasını giyeceği Sevilla'ya transfer oldu. Burada altı sezon boyunca toplam 175 maça çıktı. Defans oyuncusu olduğu için fazla gol şansı bulamayan Alves, Sevilla'da forma şansı bulduğu maçlarda toplam 11 gol attı.

2008 senesinde, göz yaşları dökerek Sevilla'dan ayrılacağını açıklayan Alves, 32 Milyon Euro karşılığında Barcelona'ya transfer oldu.

Barcelona formasını ilk kez 25 Ekim 2008'de Almería karşısında giyen Alves, 2016 senesinde Juventus'a transfer oluncaya dek toplam 247 forma şansı bulduğu maçlarda defans oyuncusu olmasına rağmen 14 gol bulabildi.

Bir sezon Juventus'ta oynadı ve 2017 senesinde Paris Saint-Germain'e transfer oldu.

2006 senesinden bu yana Brezilya A Milli Futbol Takımı forması giyen son olarak Meksika ekibi UNAM Pumas'ta forma giydi.

Alves, cinsel taciz suçlamasıyla yargılanıyordu.

Dani Alves intihar mı etti? Barcelona ve Brezilya’nın efsane futbolcusu Dani Alves öldü mü? Şok detay!
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