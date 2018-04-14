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'nın tarihi şampiyonluğunun kahramanı:

, 'nı kazanırken bu yolculuğun kahramanı tarihe geçecek bir performans sergiledi...

Giriş Tarihi: 14.04.2018 00:56 Güncelleme Tarihi: 14.04.2018 02:09
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'nın tarihi şampiyonluğunun kahramanı:
Darüşşafaka'nın tarihi şampiyonluğunun kahramanı: Scottie Wilbekin

David Blatt yönetiminde sezona, geçtiğimiz yıla oranla daha düşük beklentilerle başlayan , 'nda şampiyonluk ipini göğüsledi.

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'nın tarihi şampiyonluğunun kahramanı:
Darüşşafaka'nın tarihi şampiyonluğunun kahramanı: Scottie Wilbekin

Final serisinde Rusya'nın Lokomotiv Kuban takımıyla karşılaşan , iki maçtan da galibiyetle ayrılarak kupanın sahibi oldu.

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'nın tarihi şampiyonluğunun kahramanı:
Darüşşafaka'nın tarihi şampiyonluğunun kahramanı: Scottie Wilbekin

Böylelikle kulüp tarihinin ilk Avrupa Kupası'nı kazanan 'da ABD'li oyuncu kupaya damga vuran oyuncu oldu.

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'nın tarihi şampiyonluğunun kahramanı:
Darüşşafaka'nın tarihi şampiyonluğunun kahramanı: Scottie Wilbekin

Wilbekin 'nda çıktığı 18 karşılaşmada 19.7 sayı ortalaması ve 21.3 reyting oranı yakaladı.

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'nın tarihi şampiyonluğunun kahramanı:
Darüşşafaka'nın tarihi şampiyonluğunun kahramanı: Scottie Wilbekin

ABDli oyuncunun kupa tarihinin en özel performanslarına imza attı.

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'nın tarihi şampiyonluğunun kahramanı:
Darüşşafaka'nın tarihi şampiyonluğunun kahramanı: Scottie Wilbekin

2017-18 sezonunun En Değerli Oyuncusu (MVP) seçilen , "En İyi Beş"te de yer aldı.

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'nın tarihi şampiyonluğunun kahramanı:
Darüşşafaka'nın tarihi şampiyonluğunun kahramanı: Scottie Wilbekin

Wilbekin, 'nın Bayern Münih'le eşleştiği yarı final turunda da kırılması zor bir rekor kırdı.

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