Darüşşafaka'nın tarihi şampiyonluğunun kahramanı: Scottie Wilbekin

Darüşşafaka, ULEB Avrupa Kupası'nı kazanırken bu yolculuğun kahramanı Scottie Wilbekin tarihe geçecek bir performans sergiledi... David Blatt yönetiminde sezona, geçtiğimiz yıla oranla daha düşük beklentilerle başlayan Darüşşafaka, ULEB Avrupa Kupası'nda şampiyonluk ipini göğüsledi. Final serisinde Rusya'nın Lokomotiv Kuban takımıyla karşılaşan Darüşşafaka, iki maçtan da galibiyetle ayrılarak kupanın sahibi oldu. Böylelikle kulüp tarihinin ilk Avrupa Kupası'nı kazanan Darüşşafaka'da ABD'li oyuncu Scottie Wilbekin kupaya damga vuran oyuncu oldu. Wilbekin ULEB Avrupa Kupası'nda çıktığı 18 karşılaşmada 19.7 sayı ortalaması ve 21.3 reyting oranı yakaladı. ABDli oyuncunun kupa tarihinin en özel performanslarına imza attı. 2017-18 ULEB Avrupa Kupası sezonunun En Değerli Oyuncusu (MVP) seçilen Scottie Wilbekin, En İyi Beşte de yer aldı. Wilbekin, Darüşşafaka'nın Bayern Münih'le eşleştiği yarı final turunda da kırılması zor bir rekor kırdı.