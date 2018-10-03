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: "Bu takımı şampiyon yaparım"

Phillip Cocu ile yolları ayıracak olan 'de yeni hoca konusunda isimler ortaya çıkmaya başladı.

Kaynak: Fotomaç

Giriş Tarihi: 03.10.2018 10:42 Güncelleme Tarihi: 03.10.2018 10:44
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: "Bu takımı şampiyon yaparım"
Daum: Bu takımı şampiyon yaparım

'de sportif direktör Damien Comolli, yeni teknik direktör konusunda başkan 'tan yetki isterken, aklındaki isim ortaya çıktı.

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: "Bu takımı şampiyon yaparım"
Daum: Bu takımı şampiyon yaparım

Yabancı teknik adam konusunda ısrarcı olan Comolli'nin, sezon başında da 'nin gündemine gelen 'la görüştüğü geçtiği öğrenildi.

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: "Bu takımı şampiyon yaparım"
Daum: Bu takımı şampiyon yaparım

Liverpool Teknik Direktörü Jürgen Klopp'un 17 yıldır yardımcılığını yapan 57 yaşındaki hoca, geçtiğimiz sezonun son haftalarında İngiliz ekibiyle yollarını ayırmıştı.

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: "Bu takımı şampiyon yaparım"
Daum: Bu takımı şampiyon yaparım

KLOPP'UN BEYNİ!

Klopp'un birinci yardımcılığını yaptığı Liverpool'daki görevinden nisan ayında ayrılan , henüz takım çalıştırmıyor..

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: "Bu takımı şampiyon yaparım"
Daum: Bu takımı şampiyon yaparım

2001 yılında Mainz'da Jurgen Klopp'un yardımcısı olan 57 yaşındaki hoca sırasıyla Borussia Dortmund ve Liverpool'da da birlikte çalıştı.

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: "Bu takımı şampiyon yaparım"
Daum: Bu takımı şampiyon yaparım

Milli futbolcumuz Nuri Şahin de, Dortmund'da birlikte çalıştığı Buvac için, "Klopp'un ikizi gibi" ifadesini kullanmıştı.

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: "Bu takımı şampiyon yaparım"
Daum: Bu takımı şampiyon yaparım

LİSTE KABARIYOR

Sarı lacivertlilerin yabancı teknik adamlar arasında Buvac'la anlaşamaması halinde Vincenzo Montella ve Quique Flores'le temasa geçeceği ileri sürüldü.

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