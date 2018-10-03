Daum: Bu takımı şampiyon yaparım

Phillip Cocu ile yolları ayıracak olan Fenerbahçe'de yeni hoca konusunda isimler ortaya çıkmaya başladı. Kaynak: Fotomaç Fenerbahçe'de sportif direktör Damien Comolli, yeni teknik direktör konusunda başkan Ali Koç'tan yetki isterken, aklındaki isim ortaya çıktı. Yabancı teknik adam konusunda ısrarcı olan Comolli'nin, sezon başında da Fenerbahçe'nin gündemine gelen Zeljko Buvac'la görüştüğü geçtiği öğrenildi. Liverpool Teknik Direktörü Jürgen Klopp'un 17 yıldır yardımcılığını yapan 57 yaşındaki hoca, geçtiğimiz sezonun son haftalarında İngiliz ekibiyle yollarını ayırmıştı. KLOPP'UN BEYNİ! Klopp'un birinci yardımcılığını yaptığı Liverpool'daki görevinden nisan ayında ayrılan Zeljko Buvac, henüz takım çalıştırmıyor.. 2001 yılında Mainz'da Jurgen Klopp'un yardımcısı olan 57 yaşındaki hoca sırasıyla Borussia Dortmund ve Liverpool'da da birlikte çalıştı. Milli futbolcumuz Nuri Şahin de, Dortmund'da birlikte çalıştığı Buvac için, 'Klopp'un ikizi gibi' ifadesini kullanmıştı. LİSTE KABARIYOR Sarı lacivertlilerin yabancı teknik adamlar arasında Buvac'la anlaşamaması halinde Vincenzo Montella ve Quique Flores'le temasa geçeceği ileri sürüldü.