Davinson Sanchez’den Galatasaray’ı şaşırtan talep! Yönetim devreye girdi...

6 MİLYON EURO İSTEDİ

A Spor'da yer alan habere göre Sanchez, yöneticilerle yaptığı görüşmelerde yıllık yaklaşık 6 milyon avroluk bir ücret talep etti. Yönetim ise bu fiyatı biraz daha aşağı çekmek için oyuncu ile görüşmelerini sürdürüyor.