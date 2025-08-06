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Haberler Galeri Davinson Sanchez'den Galatasaray'ı şaşırtan talep! Yönetim devreye girdi...
Giriş Tarihi: 06.08.2025 17:58 Güncelleme Tarihi: 06.08.2025 18:01

Davinson Sanchez'den Galatasaray'ı şaşırtan talep! Yönetim devreye girdi...

Süper Lig'in yeni sezonuna hazırlanan Galatasaray'da hem iç hem de dış transfer çalışmaları hız kazanmış durumda. Sane ve Osimhen'den sonra rotasını kaleye çeviren sarı-kırmızılılar, Yunus Akgün ile de yeni sözleşme konusunda anlaşma sağladı. Cimbom'da görüşmelerin sürdüğü bir diğer isim Davinson Sanchez'in maaş talebi ise yönetimi şaşırttı. İşte haberin detayları...

Davinson Sanchez’den Galatasaray’ı şaşırtan talep! Yönetim devreye girdi...

Süper Lig'de yeni sezonu Cuma günü Gaziantep'te açacak olan son şampiyon Galatasaray, transfer çalışmalarını da sürdürüyor.

Davinson Sanchez’den Galatasaray’ı şaşırtan talep! Yönetim devreye girdi...

Sarı-kırmızılılar, şimdiye dek Leroy Sane ve Victor Osimhen'i kadrosuna katarken, iç transferde ise Yunus Akgün ile anlaşma sağladı.

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Davinson Sanchez’den Galatasaray’ı şaşırtan talep! Yönetim devreye girdi...

Kadroda bulunan oyuncularla sözleşme görüşmelerine devam eden Cimbom'da sıradaki isim ise Davinson Sanchez.

Davinson Sanchez’den Galatasaray’ı şaşırtan talep! Yönetim devreye girdi...

Sarı-kırmızılı takım, Kolombiyalı savunma oyuncusu Davinson Sanchez'in sözleşmesini uzatmayı hedefliyor.

Davinson Sanchez’den Galatasaray’ı şaşırtan talep! Yönetim devreye girdi...

6 MİLYON EURO İSTEDİ

A Spor'da yer alan habere göre Sanchez, yöneticilerle yaptığı görüşmelerde yıllık yaklaşık 6 milyon avroluk bir ücret talep etti. Yönetim ise bu fiyatı biraz daha aşağı çekmek için oyuncu ile görüşmelerini sürdürüyor.

Davinson Sanchez’den Galatasaray’ı şaşırtan talep! Yönetim devreye girdi...

HENÜZ ANLAŞMA YOK

Kolombiyalı Gazeteci Pipe Sierra'nın haberine göre Dávinson Sánchez ile yapılan görüşmelerde henüz bir anlaşmaya varılamadı.

Davinson Sanchez’den Galatasaray’ı şaşırtan talep! Yönetim devreye girdi...

Haberde, sarı-kırmızılı takımın tecrübeli stopere olan yeni teklifinin beklentileri karşılamadığına yer verildi.

Davinson Sanchez’den Galatasaray’ı şaşırtan talep! Yönetim devreye girdi...

MEVCUT MAAŞI 3.2 MİLYON EURO

Galatasaray, mevcut sözleşmede Kolombiyalı oyuncu Davinson Sanchez'e yıllık 3 milyon 200 bin Euro maaş ödüyor.

Davinson Sanchez’den Galatasaray’ı şaşırtan talep! Yönetim devreye girdi...

44 MAÇTA FORMA GİYDİ

Sanchez, geçtiğimiz sezon Galatasaray formasıyla tüm kulvarlarda 44 maça çıktı ve 3770 dakika sahada kaldı.

Davinson Sanchez’den Galatasaray’ı şaşırtan talep! Yönetim devreye girdi...

GEÇEN SEZON PERFORMANSI

29 yaşındaki futbolcu, süre aldığı dakikalar içerisinde 5 gol, 2 asistlik performans sergiledi ve 12 sarı kart gördü.

Davinson Sanchez’den Galatasaray’ı şaşırtan talep! Yönetim devreye girdi...

MİLLİ FORMAYLA 71 MAÇ

Kolombiya Milli Takım formasını da terleten Davinson, 71 maça çıktı ve bu mücadelelerde 3 gol kaydetti.

Davinson Sanchez’den Galatasaray’ı şaşırtan talep! Yönetim devreye girdi...

2 YIL DAHA SÖZLEŞMESİ VAR

1.87 boyundaki oyuncunun Galatasaray ile olan mevcut sözleşmesi, 30 Haziran 2027 yılına kadar devam ediyor.

Davinson Sanchez’den Galatasaray’ı şaşırtan talep! Yönetim devreye girdi...

PİYASA DEĞERİ

Transfermarkt verilerine göre Davinson Sanhcez'in güncel piyasa değeri ise 20 milyon Euro olarak gösteriliyor.