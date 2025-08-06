Giriş Tarihi: 06.08.2025 17:58
Güncelleme Tarihi: 06.08.2025
18:01
Davinson Sanchez'den Galatasaray'ı şaşırtan talep! Yönetim devreye girdi...
Süper Lig'in yeni sezonuna hazırlanan Galatasaray'da hem iç hem de dış transfer çalışmaları hız kazanmış durumda. Sane ve Osimhen'den sonra rotasını kaleye çeviren sarı-kırmızılılar, Yunus Akgün ile de yeni sözleşme konusunda anlaşma sağladı. Cimbom'da görüşmelerin sürdüğü bir diğer isim Davinson Sanchez'in maaş talebi ise yönetimi şaşırttı. İşte haberin detayları...