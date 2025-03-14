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Haberler Galeri İŞTE DERBİ GÜNÜ! Türkiye Kupası Fenerbahçe - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye Kupası maç programı
Giriş Tarihi: 14.03.2025 12:59 Güncelleme Tarihi: 14.03.2025 12:59

İŞTE DERBİ GÜNÜ! Türkiye Kupası Fenerbahçe - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye Kupası maç programı

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalde eşleşen Fenerbahçe Galatasaray derbisinin tarihi belli oldu. ZTK maç programı açıklanırken futbolseverler takvimlerinde derbi gününü işaretliyor. Nisan ayının başında oynanacak turda derbiye Şükrü Saraçoğlu ev sahipliği yapacak. Peki; Fenerbahçe - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak?

İŞTE DERBİ GÜNÜ! Türkiye Kupası Fenerbahçe - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye Kupası maç programı

Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fenerbahçe, Galatasaray'ı ağırlayacak. En son yabancı hakemin yönettiği Süper Lig maçında karşılaşan rakiplerden gol çıkmamıştı. Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) fikstürü heyecan dolu mücadele için yakın takibe alındı. İşte, Fenerbahçe - Galatasaray maçı tarihi ve saati!

İŞTE DERBİ GÜNÜ! Türkiye Kupası Fenerbahçe - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye Kupası maç programı

FENERBAHÇE - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

Türkiye Kupası'nda derbi tarihi belli oldu. Fenerbahçe - Galatasaray derbisi 2 Nisan Çarşamba günü oynanacak.

Maç 20.45'te başlayacak.

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İŞTE DERBİ GÜNÜ! Türkiye Kupası Fenerbahçe - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye Kupası maç programı

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI MAÇ PROGRAMI

Tek maç eleme usulüne göre yapılacak çeyrek final maçları 1-2-3 Nisan'da, yarı finaller 22-23 veya 24 Nisan'da oynanacak. Final karşılaşması ise 14 Mayıs'ta organize edilecek.

İşte fikstür ve yarı final eşleşmeleri:

İŞTE DERBİ GÜNÜ! Türkiye Kupası Fenerbahçe - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye Kupası maç programı

1 Nisan Salı

20.30 Konyaspor - İskenderunspor

2 Nisan Çarşamba

17.45 Trabzonspor - Bodrum FK

20.45 Fenerbahçe - Galatasaray

3 Nisan Perşembe

20.30 Beşiktaş - Göztepe

İŞTE DERBİ GÜNÜ! Türkiye Kupası Fenerbahçe - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye Kupası maç programı

ZTK YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ

Trabzonspor-Bodrum FK / Beşiktaş-Göztepe

Konyaspor-İskenderunspor / Fenerbahçe-Galatasaray