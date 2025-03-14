Giriş Tarihi: 14.03.2025 12:59
Güncelleme Tarihi: 14.03.2025
12:59
İŞTE DERBİ GÜNÜ! Türkiye Kupası Fenerbahçe - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye Kupası maç programı
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalde eşleşen Fenerbahçe Galatasaray derbisinin tarihi belli oldu. ZTK maç programı açıklanırken futbolseverler takvimlerinde derbi gününü işaretliyor. Nisan ayının başında oynanacak turda derbiye Şükrü Saraçoğlu ev sahipliği yapacak. Peki; Fenerbahçe - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak?