İŞTE DERBİ GÜNÜ! Türkiye Kupası Fenerbahçe - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye Kupası maç programı

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI MAÇ PROGRAMI

Tek maç eleme usulüne göre yapılacak çeyrek final maçları 1-2-3 Nisan'da, yarı finaller 22-23 veya 24 Nisan'da oynanacak. Final karşılaşması ise 14 Mayıs'ta organize edilecek.

İşte fikstür ve yarı final eşleşmeleri: