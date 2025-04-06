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Giriş Tarihi: 06.04.2025 10:52 Güncelleme Tarihi: 06.04.2025 10:52

DEVLER LİGİ ÇEYREK FİNAL FİKSTÜRÜ: UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçları ne zaman, saat kaçta düzenlenecek?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale kalan takımlar belli oldu. Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli turnuvasında, 11-12 Mart tarihlerinde oynanan son 16 turu rövanş maçları tamamlandı. Bu karşılaşmaların ardından çeyrek finale yükselen ekipler netleşti ve eşleşmeler belirlendi. Peki, 2025 UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçları ne zaman, hangi tarihte oynanacak? İşte, Devler Ligi'nde çeyrek final fikstürü...

DEVLER LİGİ ÇEYREK FİNAL FİKSTÜRÜ: UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçları ne zaman, saat kaçta düzenlenecek?

Avrupa futbolunun en prestijli turnuvası olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final etabına yükselen takımlar belli oldu. Futbolseverlerin merakla beklediği bu aşamada, 8 dev kulüp yarı finale çıkmak için kıyasıya mücadele verecek. Peki, 2025 Şampiyonlar Ligi çeyrek final karşılaşmaları ne zaman oynanacak? İşte detaylar ve maç takvimi...

DEVLER LİGİ ÇEYREK FİNAL FİKSTÜRÜ: UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçları ne zaman, saat kaçta düzenlenecek?

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE ÇEYREK FİNAL HEYECANI!
Son 16 turunun tamamlanmasının ardından, turnuvada yoluna devam eden takımlar belli oldu. Çeyrek finale yükselerek büyük başarıya imza atan ekipler şu şekilde:

  • Barcelona
  • Inter
  • Bayern Münih
  • Paris Saint-Germain (PSG)
  • Aston Villa
  • Borussia Dortmund
  • Arsenal
  • Real Madrid

Avrupa'nın devleri, kupaya bir adım daha yaklaşmak için sahaya çıkmaya hazırlanıyor.

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DEVLER LİGİ ÇEYREK FİNAL FİKSTÜRÜ: UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçları ne zaman, saat kaçta düzenlenecek?

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMELERİ AÇIKLANDI!

Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final karşılaşmalarının heyecanı başladı. İşte bu dev mücadelelerdeki eşleşmeler:

PSG - Aston Villa

Arsenal - Real Madrid

Barcelona - Borussia Dortmund

Bayern Münih - Inter

DEVLER LİGİ ÇEYREK FİNAL FİKSTÜRÜ: UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçları ne zaman, saat kaçta düzenlenecek?

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ ÇEYREK FİNAL MAÇLARI NE ZAMAN?

Devler Ligi çeyrek final ilk karşılaşmaları 8 ve 9 Nisan tarihlerinde başlayacak. İkinci maçlar ise 15 ve 16 Nisan'da oynanacak.

Çeyrek finalde her eşleşme, 2 maç üzerinden oynanacak ve toplam skorla kazanan takım yarı finale yükselecek.

DEVLER LİGİ ÇEYREK FİNAL FİKSTÜRÜ: UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçları ne zaman, saat kaçta düzenlenecek?

PSG - Aston Villa (9 Nisan 2025, saat 22:00)
Arsenal - Real Madrid (8 Nisan 2025, saat 22:00)
Barcelona - Borussia Dortmund (9 Nisan 2025, saat 22:00)
Bayern Münich - Inter (8 Nisan 2025, saat 22.00)