Giriş Tarihi: 06.04.2025 10:52
Güncelleme Tarihi: 06.04.2025
10:52
DEVLER LİGİ ÇEYREK FİNAL FİKSTÜRÜ: UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçları ne zaman, saat kaçta düzenlenecek?
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale kalan takımlar belli oldu. Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli turnuvasında, 11-12 Mart tarihlerinde oynanan son 16 turu rövanş maçları tamamlandı. Bu karşılaşmaların ardından çeyrek finale yükselen ekipler netleşti ve eşleşmeler belirlendi. Peki, 2025 UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçları ne zaman, hangi tarihte oynanacak? İşte, Devler Ligi'nde çeyrek final fikstürü...