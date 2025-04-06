DEVLER LİGİ ÇEYREK FİNAL FİKSTÜRÜ: UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçları ne zaman, saat kaçta düzenlenecek?

Avrupa futbolunun en prestijli turnuvası olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final etabına yükselen takımlar belli oldu. Futbolseverlerin merakla beklediği bu aşamada, 8 dev kulüp yarı finale çıkmak için kıyasıya mücadele verecek. Peki, 2025 Şampiyonlar Ligi çeyrek final karşılaşmaları ne zaman oynanacak? İşte detaylar ve maç takvimi...