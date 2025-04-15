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Haberler Galeri Şampiyonlar Ligi'nde 6 yıl sonra bir ilk | Aston Villa-PSG maçında ilginç olay! Dortmund, Barça'yı yıkamadı
Giriş Tarihi: 15.04.2025 23:57 Güncelleme Tarihi: 16.04.2025 00:26

Şampiyonlar Ligi'nde 6 yıl sonra bir ilk | Aston Villa-PSG maçında ilginç olay! Dortmund, Barça'yı yıkamadı

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde rövanş karşılaşmaları oynandı. Barcelona, 4-0'ın rövanşında deplasmanda Borussia Dortmund'a 3-1 mağlup oldu. PSG ise 3-1 kazandığı maçın rövanşında Aston Villa'ya 3-2 yenildi. İki takım da kaybetmesine rağmen ilk maçtaki skorların avantajıyla adını yarı finale yazdırdı. Aston Villa-PSG maçı öncesi yaşanan olay gündem olurken, İtalyan kaleci Donnaruma karşılaşmaya damga vurdu. Ayrıca 6 yıl sonra bir ilk yaşandı...

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Şampiyonlar Ligi’nde 6 yıl sonra bir ilk | Aston Villa-PSG maçında ilginç olay! Dortmund, Barça’yı yıkamadı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale yükselen iki takım resmen belli oldu.

Şampiyonlar Ligi’nde 6 yıl sonra bir ilk | Aston Villa-PSG maçında ilginç olay! Dortmund, Barça’yı yıkamadı

DORTMUND ZORLASA DA YIKAMADI!

Barcelona, 4-0'lık maçın rövanşında deplasmanda Dortmund ile karşı karşıya geldi. Dortmund Stadyumu'nda oynanan maçı ev sahibi ekip 3-1 kazandı.

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Şampiyonlar Ligi’nde 6 yıl sonra bir ilk | Aston Villa-PSG maçında ilginç olay! Dortmund, Barça’yı yıkamadı

Alman ekibine galibiyeti getiren golleri 11, 49 ve 76. dakikadalarda Sehrou Guirassy kaydetti. Barcelona'nın tek golü 54. dakikada Bensebaini'nin kendi kalesine attığı golle geldi.

Şampiyonlar Ligi’nde 6 yıl sonra bir ilk | Aston Villa-PSG maçında ilginç olay! Dortmund, Barça’yı yıkamadı

İlk maçı 4-0 kazanan Hansi Flick'in öğrencileri son bölümde zorlansa da ilk maçtaki skorun avantajıyla adını yarı finale yazdırmayı başardı.

Şampiyonlar Ligi’nde 6 yıl sonra bir ilk | Aston Villa-PSG maçında ilginç olay! Dortmund, Barça’yı yıkamadı

Bununla birlikte Barcelona, 6 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale yükseldi.