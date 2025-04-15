Giriş Tarihi: 15.04.2025 23:57
Güncelleme Tarihi: 16.04.2025
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Şampiyonlar Ligi'nde 6 yıl sonra bir ilk | Aston Villa-PSG maçında ilginç olay! Dortmund, Barça'yı yıkamadı
UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde rövanş karşılaşmaları oynandı. Barcelona, 4-0'ın rövanşında deplasmanda Borussia Dortmund'a 3-1 mağlup oldu. PSG ise 3-1 kazandığı maçın rövanşında Aston Villa'ya 3-2 yenildi. İki takım da kaybetmesine rağmen ilk maçtaki skorların avantajıyla adını yarı finale yazdırdı. Aston Villa-PSG maçı öncesi yaşanan olay gündem olurken, İtalyan kaleci Donnaruma karşılaşmaya damga vurdu. Ayrıca 6 yıl sonra bir ilk yaşandı...