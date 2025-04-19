Dünya devi Victor Osimhen'i alıyor! Yeni adresi belli oluyor... (Transfer haberleri)

Giriş Tarihi: 19.04.2025 19:56
Güncelleme Tarihi: 19.04.2025
19:56
Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında evinde Bodrum FK'yı 2-0 mağlup eden Galatasaray zirve yarışında hata yapmadı ve puanını 77'ye yükseltti. Sarı-kırmızılı takımın yıldız golcüsü Victor Osimhen'in sezon sonunda takımda kalıp kalmayacağı da herkes tarafından merak ediliyor. Nijeryalı yıldızın birçok talibi bulunurken son olarak dünya devi onun için harekete geçme kararı aldı. İşte Osimhen'i isteyen dünya devi... (Galatasaray transfer haberleri)