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Haberler Galeri Dünya devi Victor Osimhen'i alıyor! Yeni adresi belli oluyor... (Transfer haberleri)
Giriş Tarihi: 19.04.2025 19:56 Güncelleme Tarihi: 19.04.2025 19:56

Dünya devi Victor Osimhen'i alıyor! Yeni adresi belli oluyor... (Transfer haberleri)

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında evinde Bodrum FK'yı 2-0 mağlup eden Galatasaray zirve yarışında hata yapmadı ve puanını 77'ye yükseltti. Sarı-kırmızılı takımın yıldız golcüsü Victor Osimhen'in sezon sonunda takımda kalıp kalmayacağı da herkes tarafından merak ediliyor. Nijeryalı yıldızın birçok talibi bulunurken son olarak dünya devi onun için harekete geçme kararı aldı. İşte Osimhen'i isteyen dünya devi... (Galatasaray transfer haberleri)

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Dünya devi Victor Osimhen’i alıyor! Yeni adresi belli oluyor... Transfer haberleri

Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında evinde Bodurm FK'yi Torreira ve Davinson kafa golleriyle 2-0 mağlup etti ve zirve yarışında hata yapmadı.

Dünya devi Victor Osimhen’i alıyor! Yeni adresi belli oluyor... Transfer haberleri

Puanını 77'ye yükselten sarı-kırmızılı takım Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını da maç fazlasıyla 6'ya çıkardı.

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Dünya devi Victor Osimhen’i alıyor! Yeni adresi belli oluyor... Transfer haberleri

Bu sezon kadrosuna Victor Osimhen, Alvaro Morata ve Mario Lemine gibi yıldızları ekleyen sarı-kırmızılı yönetim, yeni sezon için de çalışmalara devam ediyor.

Dünya devi Victor Osimhen’i alıyor! Yeni adresi belli oluyor... Transfer haberleri

HERKESİN GÖZÜ OSIMHEN'DE

Bu sezon Galatasaray formasıyla ligde fırtınalar estiren ve gol krallığında zirvede olan Victor Osimhen'in yeni sezonda takım kalıp kalmayacağı merak ediliyor.

Dünya devi Victor Osimhen’i alıyor! Yeni adresi belli oluyor... Transfer haberleri

Gösterdiği performansla kısa sürede taraftarın sevgilisi haline gelen Nijeryalı yıldızın bonservisi Napoli'de bulunuyor.