Giriş Tarihi: 28.04.2025 12:23
Güncelleme Tarihi: 28.04.2025
12:23
Dünya devinin Victor Osimhen teklifi ortaya çıktı! Yıldız golcü istediğini alacak...
Galatasaray'ın sezon başında Napoli'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Victor Osimhen için yeni iddilar gelmeye devam ediyor. Attığı gollerle taraftarların sevgilisi haline gelen 26 yaşındaki yıldız, kariyer sezonunu egale etti. Nijeryalı golcünün başarılı performansının ardından dünya devi resmi teklifini Napoli'ye ilettiği öne sürüldü. İşte flaş transfer hamlesinin detayları...