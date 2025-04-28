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Haberler Galeri Dünya devinin Victor Osimhen teklifi ortaya çıktı! Yıldız golcü istediğini alacak...
Giriş Tarihi: 28.04.2025 12:23 Güncelleme Tarihi: 28.04.2025 12:23

Dünya devinin Victor Osimhen teklifi ortaya çıktı! Yıldız golcü istediğini alacak...

Galatasaray'ın sezon başında Napoli'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Victor Osimhen için yeni iddilar gelmeye devam ediyor. Attığı gollerle taraftarların sevgilisi haline gelen 26 yaşındaki yıldız, kariyer sezonunu egale etti. Nijeryalı golcünün başarılı performansının ardından dünya devi resmi teklifini Napoli'ye ilettiği öne sürüldü. İşte flaş transfer hamlesinin detayları...

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Dünya devinin Victor Osimhen teklifi ortaya çıktı! Yıldız golcü istediğini alacak...

Trendyol Süper Lig'de bitime 5 hafta kala ligin zirvesinde bulunan Galatasaray, adım adım şampiyonluğa ilerliyor.

Dünya devinin Victor Osimhen teklifi ortaya çıktı! Yıldız golcü istediğini alacak...

Sarı-kırmızılılar son maçta Eyüpspor'u 5-1 yenmeyi başararak, yoluna doludizgin devam etti.

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Dünya devinin Victor Osimhen teklifi ortaya çıktı! Yıldız golcü istediğini alacak...

HEDEF İKİ KUPA

Öte yandan Cimbom, 14 Mayıs'ta Ziraat Türkiye Kupası finalinde de Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek.

Dünya devinin Victor Osimhen teklifi ortaya çıktı! Yıldız golcü istediğini alacak...

İki kupada da şampiyonluk hedefleyen sarı-kırmızılılarda, sezonun başrol oyuncusu Victor Osimhen oldu...

Dünya devinin Victor Osimhen teklifi ortaya çıktı! Yıldız golcü istediğini alacak...

KARİYER SEZONUNU YAŞIYOR

Nijeryalı golcü, bu sezon tüm kulvarlarda 31 gole ulaşarak şimdiden kariyer rekorunu egale etti.