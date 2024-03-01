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Haberler Galeri Dünyanın en çok kupa kazanan teknik direktörleri belli oldu! Kimse tahmin bile edemedi: Süper Lig'den tek hoca var...
Giriş Tarihi: 01.03.2024 10:23 Güncelleme Tarihi: 01.03.2024 11:15

Dünyanın en çok kupa kazanan teknik direktörleri belli oldu! Kimse tahmin bile edemedi: Süper Lig'den tek hoca var...

Futbolun en büyük aktörleri arasında yer alan teknik direktörler, futbol tarihine damga vurmaya devam ediyor. Pep Guardiola, Jose Mourinho ve Carlo Ancelotti gibi dünyanın en başarılı çalıştırıcıları, futbolun değişimiyle birlikte sahada oynayan isimlerden daha fazla ön plana çıkmaya başladı. Kariyerlerinde onlarca kez kupa kaldıran bu teknik direktörler, ilham kaynağı olmayı da başarıyor. Bu doğrultuda dünyanın en çok kupa kazanan teknik direktörlerini listelediğimizde sürpriz isimlerle de karşı karşıya geliyoruz. İşte kimsenin tahmin bile edemediği o teknik direktörler…

Dünyanın en çok kupa kazanan teknik direktörleri belli oldu! Kimse tahmin bile edemedi: Süper Lig’den tek hoca var...

İŞTE DÜNYANIN EN ÇOK KUPA KAZANAN TEKNİK DİREKTÖRLERİ

Dünyanın en çok kupa kazanan teknik direktörleri belli oldu! Kimse tahmin bile edemedi: Süper Lig’den tek hoca var...

10- Giovanni Trapattoni: 23 kupa (Juventus x14, Inter x3, Bayern Munich x3, Benfica x1, Red Bull Salzburg)

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Dünyanın en çok kupa kazanan teknik direktörleri belli oldu! Kimse tahmin bile edemedi: Süper Lig’den tek hoca var...

9- Luiz Felipe Scolari: 24 kupa (Al Qadisiya x1, Kuveyt x1, Criciuma x1, Gremio x4, Palmeiras x6, Cruzeiro x1, Brezilya x2, Bunyodkor x1, Guangzhou Evergrande x7

Dünyanın en çok kupa kazanan teknik direktörleri belli oldu! Kimse tahmin bile edemedi: Süper Lig’den tek hoca var...

8- Ottmar Hitzfeld: 26 kupa (SC Zug x1, Aarau x1, Grasshopper x5, Borussia Dortmund x5, Bayern Munich x14)

Dünyanın en çok kupa kazanan teknik direktörleri belli oldu! Kimse tahmin bile edemedi: Süper Lig’den tek hoca var...

7- Jose Mourinho: 26 kupa (Porto x6, Chelsea x8, Inter x5, Real Madrid x3, Manchester United x3, Roma x1)

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