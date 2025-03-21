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Haberler Galeri Dünyanın en iyi 10 futbol hakemi belli oldu! Listede Türk hakemi...
Giriş Tarihi: 21.03.2025 19:43 Güncelleme Tarihi: 21.03.2025 19:50

Dünyanın en iyi 10 futbol hakemi belli oldu! Listede Türk hakemi...

Futbol müsabakalarında hakemler, verdikleri ve vermedikleri kararlarla çok tartışılıyor. Mücadelenin sonlarında pek çok futbolsever tarafından eleştiriye maruz kalıyor. Ancak bazı hakemler de yönettikleri maçlarda tam not almayı başarıyor. İsviçre Zürih merkezleri International Federation of Football History & Statistics (IFFHS), dünyanın en iyi hakemlerini açıkladı. Listede Türk hakem yer aldı mı? İşte detaylar...

Dünyanın en iyi 10 futbol hakemi belli oldu! Listede Türk hakemi...

IFFHS (Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatikleri Federasyonu), dünyanın en iyi hakemlerini sıraladı. Listede farklı ülkelerden toplamda 10 hakem yer aldı.

Dünyanın en iyi 10 futbol hakemi belli oldu! Listede Türk hakemi...

Listede, Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan derbiyi yöneten Sloven hakem Slavko Vincic de yer aldı.

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Dünyanın en iyi 10 futbol hakemi belli oldu! Listede Türk hakemi...

İŞTE DÜNYANIN EN İYİ 10 FUTBOL HAKEMİ...

Dünyanın en iyi 10 futbol hakemi belli oldu! Listede Türk hakemi...

10- Wilton Sampaio / Brezilya

Dünyanın en iyi 10 futbol hakemi belli oldu! Listede Türk hakemi...

9- Raphael Claus / Brezilya