Giriş Tarihi: 21.03.2025 19:43
Güncelleme Tarihi: 21.03.2025
19:50
Dünyanın en iyi 10 futbol hakemi belli oldu! Listede Türk hakemi...
Futbol müsabakalarında hakemler, verdikleri ve vermedikleri kararlarla çok tartışılıyor. Mücadelenin sonlarında pek çok futbolsever tarafından eleştiriye maruz kalıyor. Ancak bazı hakemler de yönettikleri maçlarda tam not almayı başarıyor. İsviçre Zürih merkezleri International Federation of Football History & Statistics (IFFHS), dünyanın en iyi hakemlerini açıkladı. Listede Türk hakem yer aldı mı? İşte detaylar...