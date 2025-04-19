Giriş Tarihi: 19.04.2025 14:54
Güncelleme Tarihi: 19.04.2025
14:54
Dünyanın en iyi 10 futbol hakemi belli oldu! Zirvedeki isim...
Futbolun en çok eleştirilen unsurlarından olan hakemler, kararlarıyla maçlara damgasını vuruyor. Mücadelenin sonlarında hakemler, pek çok futbolsever tarafından eleştiriye maruz kalırken, bazı hakemler de yönettikleri maçlarda tam not alıyor. İsviçre Zürih merkezleri International Federation of Football History & Statistics (IFFHS), dünyanın en iyi hakemlerini açıkladı. Listede Türk hakem yer aldı mı? İşte detaylar...