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Haberler Galeri Dünyanın en iyi 10 futbol hakemi belli oldu! Zirvedeki isim...
Giriş Tarihi: 19.04.2025 14:54 Güncelleme Tarihi: 19.04.2025 14:54

Dünyanın en iyi 10 futbol hakemi belli oldu! Zirvedeki isim...

Futbolun en çok eleştirilen unsurlarından olan hakemler, kararlarıyla maçlara damgasını vuruyor. Mücadelenin sonlarında hakemler, pek çok futbolsever tarafından eleştiriye maruz kalırken, bazı hakemler de yönettikleri maçlarda tam not alıyor. İsviçre Zürih merkezleri International Federation of Football History & Statistics (IFFHS), dünyanın en iyi hakemlerini açıkladı. Listede Türk hakem yer aldı mı? İşte detaylar...

Dünyanın en iyi 10 futbol hakemi belli oldu! Zirvedeki isim...

IFFHS (Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatikleri Federasyonu), dünyanın en iyi hakemlerini sıraladı. Listede farklı ülkelerden toplamda 10 hakem yer aldı.

Dünyanın en iyi 10 futbol hakemi belli oldu! Zirvedeki isim...

Listede, Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan derbiyi yöneten Sloven hakem Slavko Vincic de yer aldı.

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Dünyanın en iyi 10 futbol hakemi belli oldu! Zirvedeki isim...

İŞTE DÜNYANIN EN İYİ 10 FUTBOL HAKEMİ...

Dünyanın en iyi 10 futbol hakemi belli oldu! Zirvedeki isim...

10- Wilton Sampaio / Brezilya

Dünyanın en iyi 10 futbol hakemi belli oldu! Zirvedeki isim...

9- Raphael Claus / Brezilya