Giriş Tarihi: 16.03.2025 21:35
Güncelleme Tarihi: 16.03.2025
21:36
Dünyanın en iyi 10 taraftar grubu açıklandı! Süper Lig devleri listeye damga vurdu...
Futbolun en önemli unsurlardan biri olan taraftarlar, takımlarını desteklemek için yağmur çamur demeden yanlarında oluyor. Dijitalde spor yayıncılığı yapan GiveMeSport (GMS), taraftarlar için bir liste hazırladı. Listede 10 taraftar grubuna yer verildi. Süper Lig'den iki takım da derlenen listede kendine yer buldu. İşte dünyanın en iyi taraftar grupları...