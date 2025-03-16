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Haberler Galeri Dünyanın en iyi 10 taraftar grubu açıklandı! Süper Lig devleri listeye damga vurdu...
Giriş Tarihi: 16.03.2025 21:35 Güncelleme Tarihi: 16.03.2025 21:36

Dünyanın en iyi 10 taraftar grubu açıklandı! Süper Lig devleri listeye damga vurdu...

Futbolun en önemli unsurlardan biri olan taraftarlar, takımlarını desteklemek için yağmur çamur demeden yanlarında oluyor. Dijitalde spor yayıncılığı yapan GiveMeSport (GMS), taraftarlar için bir liste hazırladı. Listede 10 taraftar grubuna yer verildi. Süper Lig'den iki takım da derlenen listede kendine yer buldu. İşte dünyanın en iyi taraftar grupları...

Dünyanın en iyi 10 taraftar grubu açıklandı! Süper Lig devleri listeye damga vurdu...

Dijital spor yayıncısı olan GiveMeSport (GMS), dünyanın en iyi 10 taraftar grubunun yer aldığı bir liste hazırladı.

Dünyanın en iyi 10 taraftar grubu açıklandı! Süper Lig devleri listeye damga vurdu...

Hazırlanan listede Süper Lig'den sadece Galatasaray ve Fenerbahçe yer alırken, listedeki diğer takımlar dikkatleri çekti.

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Dünyanın en iyi 10 taraftar grubu açıklandı! Süper Lig devleri listeye damga vurdu...

İŞTE DÜNYANIN EN İYİ 10 TARAFTAR GRUBU...

Dünyanın en iyi 10 taraftar grubu açıklandı! Süper Lig devleri listeye damga vurdu...

10 - FENERBAHÇE

Dünyanın en iyi 10 taraftar grubu açıklandı! Süper Lig devleri listeye damga vurdu...

9 - Kızılyıldız