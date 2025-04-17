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Haberler Galeri Dünyanın en iyi 10 taraftar grubu belli oldu! Süper Lig'den iki dev listede...
Giriş Tarihi: 17.04.2025 20:03 Güncelleme Tarihi: 17.04.2025 20:03

Dünyanın en iyi 10 taraftar grubu belli oldu! Süper Lig'den iki dev listede...

Futbolu güzelleştiren en önemli unsurların başında takımların taraftarları yer alıyor. Taraftarlar, skordan bağımsız olarak stadyuma gelerek takımını destekliyor ve bir an olsun yalnız bırakmıyor. 2014 yılından bu yana dijitalde spor yayıncılığı yapan GiveMeSport (GMS), taraftarlar için özel bir liste derledi. Listede dünyanın en iyi 10 taraftar grubu yer alırken, Süper Lig'den iki takım da kendine yer buldu. İşte dünyanın en iyi taraftar grupları...

Dünyanın en iyi 10 taraftar grubu belli oldu! Süper Lig’den iki dev listede...

Dijital spor yayıncısı olan GiveMeSport (GMS), dünyanın en iyi 10 taraftar grubunun yer aldığı bir liste hazırladı.

Dünyanın en iyi 10 taraftar grubu belli oldu! Süper Lig’den iki dev listede...

Hazırlanan listede Süper Lig'den sadece iki takım yer alırken, listedeki diğer takımlar dikkatleri çekti.

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Dünyanın en iyi 10 taraftar grubu belli oldu! Süper Lig’den iki dev listede...

İŞTE DÜNYANIN EN İYİ 10 TARAFTAR GRUBU...

Dünyanın en iyi 10 taraftar grubu belli oldu! Süper Lig’den iki dev listede...

10 - FENERBAHÇE

Dünyanın en iyi 10 taraftar grubu belli oldu! Süper Lig’den iki dev listede...

9 - Kızılyıldız