Giriş Tarihi: 17.04.2025 20:03
Güncelleme Tarihi: 17.04.2025
20:03
Dünyanın en iyi 10 taraftar grubu belli oldu! Süper Lig'den iki dev listede...
Futbolu güzelleştiren en önemli unsurların başında takımların taraftarları yer alıyor. Taraftarlar, skordan bağımsız olarak stadyuma gelerek takımını destekliyor ve bir an olsun yalnız bırakmıyor. 2014 yılından bu yana dijitalde spor yayıncılığı yapan GiveMeSport (GMS), taraftarlar için özel bir liste derledi. Listede dünyanın en iyi 10 taraftar grubu yer alırken, Süper Lig'den iki takım da kendine yer buldu. İşte dünyanın en iyi taraftar grupları...