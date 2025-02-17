Giriş Tarihi: 17.02.2025 14:04
Güncelleme Tarihi: 17.02.2025
14:19
Dünyanın en iyi 15 futbol hakemi belli oldu! Listede sadece 1 Türk var...
Futbol maçlarında en fazla tartışılan konuların başında hakem kararları yer alıyor. Hakemler, maç sonlarında pek çok eleştiriye maruz kalıyor. Ancak bazı hakemler, yönettikleri maçlarda futbolseverlerden de tam not almayı başarıyor. Dijital spor yayıncısı GiveMeSport (GMS), profesyonel futbol liglerinde aktif maç yöneten 15 hakemi sıraladı. Hazırlanan listede 3 Fransız, 2 İtalyan, 2 Alman, 2 Brezilyalı, 1 Polonyalı, 1 Sloven, 1 Rumen, 1 Hollandalı, 1 Portekizli ve 1 Türk hakem yer aldı. İşte o liste...