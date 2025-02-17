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Haberler Galeri Dünyanın en iyi 15 futbol hakemi belli oldu! Listede sadece 1 Türk var...
Giriş Tarihi: 17.02.2025 14:04 Güncelleme Tarihi: 17.02.2025 14:19

Dünyanın en iyi 15 futbol hakemi belli oldu! Listede sadece 1 Türk var...

Futbol maçlarında en fazla tartışılan konuların başında hakem kararları yer alıyor. Hakemler, maç sonlarında pek çok eleştiriye maruz kalıyor. Ancak bazı hakemler, yönettikleri maçlarda futbolseverlerden de tam not almayı başarıyor. Dijital spor yayıncısı GiveMeSport (GMS), profesyonel futbol liglerinde aktif maç yöneten 15 hakemi sıraladı. Hazırlanan listede 3 Fransız, 2 İtalyan, 2 Alman, 2 Brezilyalı, 1 Polonyalı, 1 Sloven, 1 Rumen, 1 Hollandalı, 1 Portekizli ve 1 Türk hakem yer aldı. İşte o liste...

Dünyanın en iyi 15 futbol hakemi belli oldu! Listede sadece 1 Türk var...

Dijital spor yayıncısı GiveMeSport (GMS), futbol hakemleri arasında bir derleme yaptı.

Dünyanın en iyi 15 futbol hakemi belli oldu! Listede sadece 1 Türk var...

Derleme sonunda futbolda en iyi 15 hakem belli oldu. Listede Süper Lig'de maç yöneten bir hakem de yer aldı.

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Dünyanın en iyi 15 futbol hakemi belli oldu! Listede sadece 1 Türk var...

İŞTE DÜNYANIN EN İYİ 15 FUTBOL HAKEMİ...

Dünyanın en iyi 15 futbol hakemi belli oldu! Listede sadece 1 Türk var...

15- Wilton Sampaio / Brezilya

Dünyanın en iyi 15 futbol hakemi belli oldu! Listede sadece 1 Türk var...

14- Raphael Claus / Brezilya

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