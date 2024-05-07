Dünyanın en iyi 32 teknik direktörü belli oldu! Türkiye’den tam 9 hoca var: İşte o efsane isimler...

FourFourTwo dergisi, 2000'li yıllarda dünya futboluna önemli katkılar sunmuş olan teknik direktörleri listeledi. Yolu Türkiye'den de geçen tam 7 hocanın olduğu liste, futbolseverler tarafından çok konuşuldu. Listenin en tepesinde sürpriz bir teknik direktör yer alırken Süper Lig efsanesi olan hoca da 32 teknik direktör arasında yer aldı. İşte dünyanın en iyi 32 teknik direktörü…

İŞTE 2000'Lİ YILLARIN EN İYİ TEKNİK DİREKTÖRLERİ