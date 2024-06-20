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Haberler Galeri Dünyanın en iyi 32 teknik direktörünü seçtiler! Türkiye’den tam 10 hoca var: İşte olay yaratan dev liste...
Giriş Tarihi: 20.06.2024 22:35 Güncelleme Tarihi: 20.06.2024 22:48

Dünyanın en iyi 32 teknik direktörünü seçtiler! Türkiye’den tam 10 hoca var: İşte olay yaratan dev liste...

Son dakika haberleri… İngiliz menşeili FourFourTwo dergisi, 2000'li yıllarda dünya futboluna damgasını vurmuş olan teknik direktörleri listeledi. Yolu Türkiye'den geçen tam 10 ismin de olduğu liste, futbolseverler tarafından çok konuşuldu. Listenin en tepesinde sürpriz bir isim yer alırken Süper Lig efsanesi de 32 teknik direktör arasında yer aldı. İşte dünyanın en iyi 32 teknik direktörü…

Dünyanın en iyi 32 teknik direktörünü seçtiler! Türkiye’den tam 10 hoca var: İşte olay yaratan dev liste...

İŞTE 2000'Lİ YILLARIN EN İYİ TEKNİK DİREKTÖRLERİ

Dünyanın en iyi 32 teknik direktörünü seçtiler! Türkiye’den tam 10 hoca var: İşte olay yaratan dev liste...

32. Roger Lemerre

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Dünyanın en iyi 32 teknik direktörünü seçtiler! Türkiye’den tam 10 hoca var: İşte olay yaratan dev liste...

31. Massimiliano Allegri

Dünyanın en iyi 32 teknik direktörünü seçtiler! Türkiye’den tam 10 hoca var: İşte olay yaratan dev liste...

30. Joachim Low

64 yaşındaki Alman Teknik Direktör, Süper Lig'de Fenerbahçe ve Adanaspor'u çalıştırdı.

Dünyanın en iyi 32 teknik direktörünü seçtiler! Türkiye’den tam 10 hoca var: İşte olay yaratan dev liste...

29. Pep Guardiola

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