Giriş Tarihi: 12.03.2025 11:56
Güncelleme Tarihi: 12.03.2025
12:13
Dünyanın en iyi futbol kulüpleri belli oldu! İşte Fenerbahçe ve Galatasaray arasındaki fark…
Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu (IFFHS), 1 Mart 2024 ile 28 Şubat 2025 tarihleri arasındaki verileri baz alarak dünyanın en iyi futbol kulüplerini sıraladı. İlk 50'de Türk takımlarından sadece Fenerbahçe ve Galatasaray yer aldı. Futbolseverlerin ilgiyle incelediği listede Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki fark, dikkatleri çekti. İşte dünyanın en iyi futbol kulüpleri…