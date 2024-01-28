Dünyanın en iyi futbol takımları açıklandı! Süper Lig devi ilk 30’da yer aldı: İşte Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın listedeki yeri…

Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu, 2023 yılının en iyi takımlarını açıkladı. 1 Ocak 2023 ile 31 Aralık 2023 arasını baz alan bir liste hazırlayan IFFHS, dünyanın en iyi futbol takımlarını listeledi.

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