Giriş Tarihi: 28.01.2024 18:44
Güncelleme Tarihi: 28.01.2024
18:48
Dünyanın en iyi futbol takımları açıklandı! Süper Lig devi ilk 30’da yer aldı: İşte Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın listedeki yeri…
Son dakika haberleri… Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu, 2023 yılının en iyi takımlarını açıkladı. 1 Ocak 2023 ile 31 Aralık 2023 arasını baz alan bir liste hazırlayan IFFHS, dünyanın en iyi futbol takımlarını listeledi. Dünyanın en çok takip ettiği istatistik kurumlarından birisi olan IFFHS, listesinde Süper Lig'den Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'a da yer verdi. İşte futbolseverlerin meraklılıkla incelediği o liste…